Чудесной красоты и нежности открытки для всех в Новый год Рош ха-Шана 7 сентября
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Чудесной красоты и нежности открытки для всех в Новый год Рош ха-Шана 7 сентября

7:15:169/7/2021Фото: fresh-cards.ru
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Рош ха-Шана переводится с иврита как "голова года". Как указано в Торе, праздник является днем сотворения мира.

Еврейский Новый год — Рош ха-Шана

Новых дней пошел отсчет —
Значит прибыл новый год.
Рош ха-Шана на дворе —
Будет радость детворе.

В новый год вносите счастье,
В старом выбросьте ненастья.
Пусть царят добро и лад,
Жить вам лучше во сто карат!

Еврейский Новый год — Рош ха-Шана

С Рош ха-Шана поздравляю,
Наступает новый год,
Это цикл жизни новый,
Пусть он радость принесет.

Желаю счастья и удачи,
Гармонии в душе всегда,
Спокойно пусть сердечко будет
И в радости бегут года.

Еврейский Новый год — Рош ха-Шана

С еврейским Новым годом поздравляю!
Благополучия, большой любви желаю!
Улыбок и эмоций радостных сполна,
Настал ведь вновь Рош ха-Шана.

Пусть будет торжество прекрасным,
Достаток возрастает ежечасно.
Пускай преследует везенье,
И не тревожат никогда сомненья.

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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