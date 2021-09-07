Чудесной красоты и нежности открытки для всех в Новый год Рош ха-Шана 7 сентября

Новых дней пошел отсчет —
Значит прибыл новый год.
Рош ха-Шана на дворе —
Будет радость детворе.
В новый год вносите счастье,
В старом выбросьте ненастья.
Пусть царят добро и лад,
Жить вам лучше во сто карат!
С Рош ха-Шана поздравляю,
Наступает новый год,
Это цикл жизни новый,
Пусть он радость принесет.
Желаю счастья и удачи,
Гармонии в душе всегда,
Спокойно пусть сердечко будет
И в радости бегут года.
С еврейским Новым годом поздравляю!
Благополучия, большой любви желаю!
Улыбок и эмоций радостных сполна,
Настал ведь вновь Рош ха-Шана.
Пусть будет торжество прекрасным,
Достаток возрастает ежечасно.
Пускай преследует везенье,
И не тревожат никогда сомненья.
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru