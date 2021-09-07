Сегодня сентябрьское Новолуние: мощнейший обряд на счастливую жизнь и удачу 7 сентября

Сегодня, 7 сентября на небе возникнет Новая Луна в знаке Девы — эту фазу можно описать в трех словах: чистая, зеленая и безмятежная. Потому что новолуние Девы 2021 - единственный период, который обращает большое внимание на физическую и духовную сторону нашего организма.
Знак, который символизирует Деву — женщина, несущая колос пшеницы. Поэтому так часто, новую луну, особенно, если она в знаке Девы связывают со временем, когда необходимо “посеять семя намерения” на весь следующий месяц. Это значит, установить себе новые цели и желания. Или начать какую-то новую деятельность. А в Деве еще нужно убедиться, что цели связаны с семейной реликвией или Землей.
Трудолюбивая Дева ценит эффективность — но не без дозы земной чувственности. Создайте для себя стандартные процедуры и забудьте о них, превратив в красивый ритуал. Который, следует делать ночью, как только луна взойдет на небо, хоть ее и не видно.
К ритуалу подготовьте слова, которые хотите произнести в благодарность вселенной или свои желания на будущее. Говорите все, что хотите. Смысл в том, чтобы соединиться с природой и с окружающими вас людьми.
Если вы хотите выразить свою благодарность природе, попробуйте сказать что-то вроде этого: “Дорогая Мать-Земля, та, что дает жизнь и свет всем нам, спасибо тебе за обильные благословения, которые ты даровала нам".
Если вы хотите попросить о конкретном желании реальностью, попробуйте сказать что-то вроде: “Я пришла сюда сегодня, чтобы попросить Вселенную, в нахождении истины.”.
Если вы выполняете ритуал с кем-то еще, вы должны предоставить каждому участнику возможность высказать свои намерения.