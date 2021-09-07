Что запрещено делать верующим на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 8 сентября?

По легенде, иконописец Святой Лука написал три образа иконы Девы Марии. Увидев которые, Богородица взглянула на изображения, произнесла: “Да пребудет с этими Святыми Иконами благодать Того, Кто родился от меня, а также моя благодать”. Так появился один из самых известных образов, который все знают под названием - Владимирский. Изображение Марии сначала хранилось в Иерусалиме до 450 года нашей эры, после чего его перенесли в Рим. В двенадцатом веке Лука Хрисобергес отправил икону с Девой Марией, вместе с другим ее образом в подарок русскому правителю Юрию Долгорукому. Князь принес ее в Вышегородский женский монастырь, принадлежащий когда-то великой княжне Ольге. В 1155 году город Вышгород перешел во владение князя Андрея Долгорукого.
По историческим сведениям, Владимирскую икону Богоматери написал Евангелист Лука на доске со стола, где Христос ел вместе с Богородицей и праведником Иосифом.
8 сентября христианами отмечается праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, Конкретная дата праздника – 1395 год. Название праздника - сретение означает встречу. Потому что в указанное время случилась встреча со святым образом Матери Божией у православных жителей Москвы.
Стоит отметить, что этот церковный праздник очень торжественный у христиан. Поэтому не стоит на праздник ссориться или ругаться. Даже в мыслях нельзя грешить. Проявляя свое смирение, вы показываете уважение Богородице.
Кроме того, не стоит зря сквернословить на праздник и стараться вести себя адекватно. В церковные праздничные дни, люди должны стараться работать над собой, стараясь создавать мир вокруг светлее и добрее.