Лечение выпадения волос: шесть лучших натуральных масел для предотвращения алопеции

Выпадение волос - очень распространенная жалоба. Только в Великобритании две трети мужчин страдают от выпадения волос, и многие женщины тоже. Это шесть лучших натуральных масел для предотвращения алопеции.
Если вы заметили, что ваши волосы истончаются или выпадает линия роста волос, вы не одиноки. Многие мужчины и женщины в Великобритании в какой-то момент своей жизни испытывают выпадение волос . Однако это не всегда означает, что вы теряете волосы, и вы можете предотвратить выпадение волос с помощью естественных средств, включая использование эфирных масел на волосах и коже головы. Читайте о шести лучших натуральных маслах от выпадения волос, пишет express.co.uk.
Что вызывает выпадение волос?
Причин истончения или выпадения волос может быть множество: от старости и генетики до потери веса и стресса.
Это не обязательно означает, что ваши волосы никогда не вырастут снова, и часто вы можете предотвратить или хотя бы замедлить выпадение волос с помощью таких методов, как использование натуральных масел на коже головы.
Алопеция - это общий термин для обозначения ряда состояний, которые могут вызвать выпадение волос или полное облысение.
Наиболее распространенной формой алопеции является андрогенная алопеция, также известная как облысение по мужскому или женскому типу.
Это наследственное заболевание, связанное с количеством ваших андрогенов - группы половых гормонов, определяющих мужские характеристики.
Как лечить выпадение волос эфирными маслами
Эфирные масла, изготовленные из растений и трав, не только великолепно пахнут, но и используются в лечебных целях.
Эти сильнодействующие масла могут вызвать раздражение, если вы не разбавляете их, поэтому убедитесь, что вы смешиваете натуральные масла с нейтральным маслом, таким как оливковое или кокосовое.
Если вы хотите попробовать обработать волосы эфирным маслом, смешайте несколько капель выбранного вами масла с кокосовым или оливковым маслом и вотрите их в кожу головы. Подождите 10 минут, прежде чем мыть голову.
Попробуйте делать это пару раз в неделю, чтобы увидеть результаты.
Это шесть лучших натуральных масел от выпадения волос.
Масло розмарина
Исследование показало, что масло розмарина так же эффективно стимулирует рост волос, как и миноксидил - химическое вещество, используемое для лечения выпадения волос, которое встречается во многих лечебных процедурах.
Выпадение волос может быть вызвано гормоном под названием дигидротестостерон (ДГТ), который истончает ваши волосы и может вызвать их выпадение.
Считается, что розмарин снижает уровень ДГТ в волосах.
Масло перечной мяты
Масло мяты перечной может усилить кровообращение в той области, на которую вы его наносите. В случае кожи головы усиление кровообращения может стимулировать рост волос.
Вы также будете чувствовать запах свежей мяты - так что беспроигрышный вариант.
Кедровое масло
Кедр - популярный аромат для свечей и парфюмерии благодаря своим ароматным тонам, но он также может помочь предотвратить выпадение волос.
Кедровое масло уравновешивает железы кожи головы, вырабатывающие масло. Это также противогрибковое и антибактериальное средство, поэтому ваша кожа головы будет в высшей степени чистой.
Масло тимьяна
Было обнаружено, что тимьян эффективно лечит очаговую алопецию - аутоиммунное заболевание, вызывающее выпадение волос.
Тимьян также известен своими противовоспалительными свойствами, которые помогают предотвратить выпадение волос.
Масло чайного дерева
Чайное дерево часто используется в качестве ингредиента в шампунях для лечения перхоти из-за его мощного очищающего и антибактериального действия.
При использовании в качестве средства от выпадения волос масло чайного дерева может стимулировать рост волос, отсоединяя волосяные фолликулы.
Масло мускатного шалфея
Масло мускатного шалфея содержит вещество, называемое линалилацетатом, которое может сделать волосы сильнее и предотвратить их ломкость и выпадение.