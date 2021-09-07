Страшное землетрясение магнитудой 7,6 баллов произошло в Иркутской области
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Страшное землетрясение магнитудой 7,6 баллов произошло в Иркутской области

8:56:199/7/2021Фото: Pixabay
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Толчки ощущались в восьми районах региона.

Последствия землетрясений.

Землетрясение силой три-четыре балла было зарегистрировано В Иркутской области, сообщает эксперт  РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.

Природное явление произошло в 15:47 на границе с Окинским районом Республики Бурятия. Также толчки ощущались в восьми районах Иркутской области.

По словам Елены, интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла, магнитуда — 5,6. В Иркутске — три-четыре балла, в Нижнеудинске — три. Такая же сила наблюдалась в Шелеховском, Ангарском, Усольском, Зиминском, Заларинском, Черемховском районах.

По данным ГУ МЧС региона, в Иркутске разрушений нет. В экстренные службы никто не обращался. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работают в штатном режиме.

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