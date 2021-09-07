Болезнь страшнее коронавируса угрожает миру: инфекция уже на границе с Россией

Роспотребнадзор рассказал об очагах чумы в Монголии, граница с которой проходит в России по территории Забайкалья, Бурятии, республик Алтай и Тыва, сообщает СМИ. По данным ведомства, в Монголии очаги чумы занимают уже треть страны. Заражение связано, в основном, с охотой на больных чумой сусликов. Болезнь передаётся от зверя к человеку.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке отметила, что вспышка болезни была выявлена еще в июле и граничила по соседству с Россией, также очаги чумы появляются и в Китае.
Напомним, впервые за последние 60 лет эту болезнь у мелких грызунов в Монголии обнаружили в 2012 году. В России заболеваемость была зарегистрирована только в горном Алтае, связанная тоже с браконьерской деятельностью.
Отметим, в Монголии от чумы умерло два человека. Однако несмотря на небольшие масштабы заражения, эксперты считают чуму угрозой более страшной, чем коронавирус.