Болезнь страшнее коронавируса угрожает миру: инфекция уже на границе с Россией
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Болезнь страшнее коронавируса угрожает миру: инфекция уже на границе с Россией

9:16:179/7/2021Фото: PIxabay
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В нашей стране пока не наблюдается увеличение зарегистрированных случаев чумы.

Маленькие грызуны являются основными переносчиками заболевания.

Роспотребнадзор рассказал об очагах чумы в Монголии, граница с которой проходит в России по территории Забайкалья, Бурятии, республик Алтай и Тыва, сообщает СМИ. По данным ведомства, в Монголии очаги чумы занимают уже треть страны. Заражение связано, в основном, с охотой на больных чумой сусликов. Болезнь передаётся от зверя к человеку.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке отметила, что вспышка болезни была выявлена еще в июле и граничила по соседству с Россией, также очаги чумы появляются и в Китае.

Напомним, впервые за последние 60 лет эту болезнь у мелких грызунов в Монголии обнаружили в 2012 году. В России заболеваемость была зарегистрирована только в горном Алтае, связанная тоже с браконьерской деятельностью.

Отметим, в Монголии от чумы умерло два человека. Однако несмотря на небольшие масштабы заражения, эксперты считают чуму угрозой более страшной, чем коронавирус.

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