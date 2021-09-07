Что можно и нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября верующим: можно ли работать в светлый праздник?
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Что можно и нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября верующим: можно ли работать в светлый праздник?

10:30:509/7/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
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Тяжёлый труд на огороде, уборка и ремонт в день Усекновения под запретом.

Один из Великих праздников состоится 11 сентября 2021 года

Православие разделяет церковные события, согласно их значимости. От статуса праздника в Типиконе зависит то, как будет проходить богослужение, что можно употреблять в пищу и как проводить день верующим. Великие торжества считаются чуть менее значимыми, чем Двунадесятые, ведь последние связаны с жизнью Иисуса и Богоматери.
Один из Великих праздников состоится 11 сентября 2021 года. Его название – Усекновение главы Иоанна Крестителя. Этот святой – последний из пророков по хронологии, но первый по значению. Ему довелось стать Предтечей, родившимся за полгода до Христа.
Усекновение – праздник с привкусом горькой скорби по Иоанну. Его, равного ангелам по чистоте духа, казнили по приказу правителя Ирода, развратного и нечестивого. Это наложило отпечаток на правила праздника, которым христиане стараются следовать до сих пор.

Богослужение
Даже небольшие сельские церкви служат Литургию в день Усекновения. Богослужение начинается с вечера накануне. Убранство храма и облачения имеют тёмно-красный цвет, напоминая о кровавой кончине Иоанна. Стихиры, каноны, чтения Ветхого и Нового завета содержат сцены жизни Крестителя и пророчества о нём.

Трапеза
День Усекновения всегда постный. И воздерживаться от еды нужно не только из-за скорби. С самого детства Иоанн был постником и не пробовал ничего слаще дикого мёда. Основной же рацион пророка составляла саранча.
Православным рекомендуется исключить мясо, морепродукты, «молочку» и яйца. Растительные масла и варёная пища разрешены. Людям, которые не могут поститься по состоянию здоровья, советуют отказаться от переедания и изысканных блюд.
Традиционное угощение славян в этот день – постный пирог длинной формы. Считалось, что круглая пища оскорбляет память об отсечённой голове Иоанна.

Дела праздника
Если позволяет работа, христианам стоит посетить богослужение в утро Усекновения.
В день памяти Иоанна молятся об исцелении недугов головы, не связанных с безумием, например, мигреней и инсультов.
Совершить милостыню, раздав еду нищим – богоугодное дело праздника.
Славяне считали, что «Иван постный» – день заготовки кореньев на зиму, в то время как «Иван Купала» предполагал сбор трав.

Запреты дня
Тяжёлый труд на огороде, уборка и ремонт в день Усекновения под запретом. К рабочим же обязанностям церковь относится с пониманием.
Развлечения, танцы, песни и веселье запрещены. Ведь именно танцем дочь Ирода выпросила казнь Иоанна.
В праздник нельзя устраивать свиданий, а тем более иметь интимные сношения. Так почитается девственность Иоанна.
Славянские поверья запрещают есть круглые плоды, напоминающие голову пророка. Среди них дыни, арбузы, тыквы, репа, даже крупные луковицы и яблоки.

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