Снова 7: новых заболевших COVID-19 выявили в Бердске

По данным оперативного штаба на 7 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 269 жителей. Всего взято 222 тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Отметим, выздоровевших и выписанных 2226. Как информирует ведомство, на сегодняшний день зарегистрировано 7 новых пациентов с положительным тестом.
За все время пандемии, в городе выявлено 2373 случая коронавируса.
Отметим, за последние сутки в России выявлено 5 185 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1223. По статистике Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 38,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 270 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210 тыс. 523 человека.