Пассажира зажало в искореженном "немце": Пьяный водитель Mercedes С-240 влетел в Nissan Liberty на трассе Р-256 Бердска

Жесткое ДТП произошло на трассе Р-256 Бердска ночью, 7 сентября. Как рассказали в Бердском ПСО, в 3.20 утра спасатели выезжали на трассу в районе дома №5 по ул. 1-я Линейная, чтобы вытащить зажатого человека из груды металла.
- На момент приезда спасателей человек, который был зажат, уже был деблокирован из автомобиля. Спасатели обесточили и стабилизировали автомобиль, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в БПСО 7 сентября.
Как сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, на трассе столкнулись Mercedes С-240 и Nissan Liberty. При этом 25-летний водитель Mercedes был пьян. Он ехал по трассе со стороны Новосибирска в сторону Искитима и врезался в Nissan, за рулем которого находился трезвый 22-летний водитель.
В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру Mercedes С-240. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану окологлазничной области. После оказанной помощи медиков он отправился домой. 25-летнего пассажира пришлось госпитализировать с открытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом головного мозга.
На водителя Mercedes составлен протокол по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ. Он управлял автомобилем в нетрезвом виде, у обоих не были пристегнуты ремни безопасности, а также не соблюдены требования ОСАГО.
Напомним. на прошлой неделе жителей Бердска шокировало другое ДТП - 26-летней водитель Ауди выехал на встречную полосу и столкнулся с Субару. Водитель "немца" погиб на месте, а пассажирка Субару - педагог медколледжа, сейчас находится на лечении в областной больнице Новосибирска. После реанимации она пришла в себя.