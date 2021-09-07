Мертвой нашли потерянную старушку спасатели Бердска
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Мертвой нашли потерянную старушку спасатели Бердска

10:47:479/7/2021Фото: pixabay
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Родные пожилой бердчанки тревожились, что пенсионерка не открывает дверь и не отвечает на звонки.

за дверью обнаружен труп
Дверь пришлось деблокировать

Днем 6 сентября спасатели Бердска получили информацию от полиции, что пожилая женщина не отзывается на стук в дверь в квартиру и звонки родных. Спасатели БПСО отправились на указанный адрес, чтобы деблокировать дверь.

- Когда дверь была деблокирована, выяснилось, что женщина мертва, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в Бердском поисково-спасательном отряде сегодня, 7 сентября.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о жуткой аварии на трассе Р-256 Бердска по вине пьяного водителя. Как рассказали в Бердском ПСО, в 3.20 утра спасатели выезжали на трассу в районе дома №5 по ул. 1-я Линейная, чтобы вытащить зажатого человека из груды металла.

- На момент приезда спасателей человек, который был зажат, уже был деблокирован из автомобиля. Спасатели обесточили и стабилизировали автомобиль, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в БПСО 7 сентября.

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дверьмертвая пенсионерка
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