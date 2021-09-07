Мертвой нашли потерянную старушку спасатели Бердска

Днем 6 сентября спасатели Бердска получили информацию от полиции, что пожилая женщина не отзывается на стук в дверь в квартиру и звонки родных. Спасатели БПСО отправились на указанный адрес, чтобы деблокировать дверь.
- Когда дверь была деблокирована, выяснилось, что женщина мертва, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в Бердском поисково-спасательном отряде сегодня, 7 сентября.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о жуткой аварии на трассе Р-256 Бердска по вине пьяного водителя. Как рассказали в Бердском ПСО, в 3.20 утра спасатели выезжали на трассу в районе дома №5 по ул. 1-я Линейная, чтобы вытащить зажатого человека из груды металла.
- На момент приезда спасателей человек, который был зажат, уже был деблокирован из автомобиля. Спасатели обесточили и стабилизировали автомобиль, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в БПСО 7 сентября.