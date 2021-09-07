"Дядя "Витя" увел в гаражи пропавших 10-летних школьниц. Подробности исчезновения
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"Дядя "Витя" увел в гаражи пропавших 10-летних школьниц. Подробности исчезновения

12:06:519/7/2021Фото: скрин с видео
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На поиски девочек выдвинулись полицейские с собаками.

Мужчина увел девочек в гаражи

Сегодня стало известно, что неизвестный мужчина, который покупал двум пропавшим школьницам сладости, увел из в сторону гаражей.

Напомним, вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками.

Также отметим, что школьниц видели вместе с мужчиной около семи часов вечера возле штрафстоянки.

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