"Дядя "Витя" увел в гаражи пропавших 10-летних школьниц. Подробности исчезновения

Сегодня стало известно, что неизвестный мужчина, который покупал двум пропавшим школьницам сладости, увел из в сторону гаражей.
Напомним, вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками.
Также отметим, что школьниц видели вместе с мужчиной около семи часов вечера возле штрафстоянки.