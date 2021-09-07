Насильник похитил двух 10-летних школьниц. Названо имя укравшего девочек

Следователи установили личность мужчины, которого подозревают в похищении двух школьниц в Кемеровской области. Это 41-летний Виктор Пастерников. Ранее мужчина отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера". Он освободился два года назад и с тех пор не раз нарушал административный надзор.
По предварительным данным, именно с ним 6 сентября ушли две школьницы. Напомним, вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками. Следователи возбудили уголовное дело.
Также отметим, что школьниц видели вместе с мужчиной около семи часов вечера возле штрафстоянки. Больше информации о них нет.