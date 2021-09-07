В рубрику "Сообщи свои новости" написал Борис Юнак:
Приходится только сожалеть, что Российский спорт задушили. И, видимо, надолго.
И, видимо, надолго.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Борис Юнак:
Приходится только сожалеть, что Российский спорт задушили. И, видимо, надолго.
От редакции
Российский спорт задушили?
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