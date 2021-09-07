Куда можно съездить на рыбалку на судака?
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07.09
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Куда можно съездить на рыбалку на судака?

2:11:569/7/2021
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Без лодки, так с берега покидать?

Рыбаки ищут злачные места

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Рыбак:

Народ, подскажите, куда можно съездить на рыбалку на судака, без лодки, так с берега покидать?

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