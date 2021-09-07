В рубрику "Сообщи свои новости" написал Рыбак:
Народ, подскажите, куда можно съездить на рыбалку на судака, без лодки, так с берега покидать?
Без лодки, так с берега покидать?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Рыбак:
Народ, подскажите, куда можно съездить на рыбалку на судака, без лодки, так с берега покидать?
От редакции
Знаете рыбные места?
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