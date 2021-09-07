Затворницей живет знаменитая фронтовичка Мария Левина из Бердска: Скоро ей стукнет 99. Смотрите видео
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Затворницей живет знаменитая фронтовичка Мария Левина из Бердска: Скоро ей стукнет 99. Смотрите видео

2:59:029/7/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Возраст и коронавирус дают о себе знать — Мария Игнатьевна избегает публичности. Она стала известной на всю страну после отказа переезжать в подаренную квартиру и от денег на покупку жилья.

Марии Левиной через 10 дней исполнится 99 лет

Знаменитой фронтовичке из Бердска Марии Левиной 16 сентября 2021 года исполнится 99 лет. С этим событием ее поздравит бывший начальник бердского отдела соцобслуживания Наталья Скоромных. По ее словам, несмотря на то, что она отошла от дел, продолжает следить за судьбой Марии Игнатьевны:
- Сейчас она никуда не выходит, но не лежит — передвигается по дому. Я с ней на связи.

Не пропустит значимую дату и нынешний руководитель отдела социального обслуживания населения Инна Воркулева. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября о том, что Мария Игнатьевна жива и здорова, насколько это возможно для человека столь преклонного возраста.

Как отметила Воркулева, Левина вместе со своим сыном Борисом продолжаю проживать в своем стареньком частном доме на ул. Урицкого в Бердске.
- На обслуживании они у нас не состоят. Но мы звоним, в основном перед праздниками или днем рождения. Мы предлагали Борису в помощь социального работника, но он сказал, что сам справляется. И сам не заявлял. Мы готовы оказать им помощь, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября Инна Воркулева.

Она напомнила, что в свое время Мария Игнатьевна была очень активна. А сейчас она и ее сын ведут замкнутый образ жизни:
- И в силу возраста, и коронавирусом боятся заразиться. Но у них есть мой мобильный телефон — позвонить они могут в любое время. После истории с квартирой, они неохотно общаются. Но мы держим семью на контроле — и как пожилого человека, и как ветерана Великой Отечественной войны.

Мария Левина попала на фронт юной девушкой, прошла окопы и поля сражений. В 1950-х она приехала на строительство Бердского электромеханического завода. А в 1961 году ее семье дали небольшой щитовой дом — думали временно. Таких домов, называемых финскими в Микрорайоне, где жили бэмзовцы был целый поселок.

Но в нем фронтовичка живет до сих пор вместе со своим 69-летним сыном. Его ремонтировали в 2015 году, соорудили туалет и ванну внутри, чтобы не нужно было выходить на улицу, топить баню. Но эти блага цивилизации как-то не пришлись Левиным по душе. А дом продолжать гнить, сыреть и ветшать — на участке, где он стоит близко подходят грунтовые воды, которые заливают подпол.

Мария Игнатьевна 4 года добивалась признания ее щитового домика аварийным и получения от государства благоустроенного жилья по президентской программе. Она плакала и обращалась к Владимиру Путину, когда узнала, что в получении квартир ее обошли вдовы умерших фронтовиков. Видеообращение к президенту РФ она сделала в 2019 году.

И уже летом квартиру для ветерана в бердской новостройке купил благотворительный фонд из Омска. После этого, чтобы она осталась в статусе нуждающейся в улучшении жилищных условий, ее должен прописаться на новой жилплощади. Однако тот наотрез отказался, испугавшись, что потеряет право на частный дом.

Позже региональный бюджет выделил ей на покупку жилья 1,6 млн рублей. Но и от денег Левина отказалась, заявив, что у нее уже есть квартира. Хотя заселяться на подаренную жилплощадь с полной обстановкой тоже не стала.

Участница Великой Отечественной войны высказала желание жить в своем стареньком доме до конца своих дней.

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