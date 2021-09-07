Тела пропавших 10-летних девочек нашли. Насильник Виктор Пестерников признался в убийстве
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Тела пропавших 10-летних девочек нашли. Насильник Виктор Пестерников признался в убийстве

2:51:459/7/2021Фото: Мэш
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В настоящее время мужчина задержан и дает показания.

Девочек наши мертвыми

Сегодня, 7 сентября, нашли трупы пропавших Ульяны Дегтярь и Насти Феслер. Виктор Пастерников уже признался в их убийстве. В настоящее время мужчина задержан.

Напомним, вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками.

Также отметим, что школьниц видели вместе с мужчиной около семи часов вечера возле штрафстоянки. Больше информации о них нет. Следователи установили личность мужчины, которого подозревают в похищении двух школьниц в Кемеровской области. Это 41-летний Виктор Пастерников. Ранее мужчина отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера". Он освободился два года назад после 10 лет заключения и с тех пор не раз нарушал административный надзор.

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От редакции

Соболезнуем

Raven, 7 сентября 2021 8:04:31
Суд Линча был бы самым справедливым наказанием для педофилов
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Аноним, 7 сентября 2021 8:19:49
Википедию плиз.
1
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Аноним, 7 сентября 2021 8:44:26
Полностью с вами согласна! Эти нелюди неисправимы, никакого смысла в их заключении нет, это может даже и наоборот ожесточает их. Для таких уродов, только пожизненное с кастрацией или смертная казнь! Очень жаль детей, как подумаешь чего они бедненькие натерпелись, так кажется своими руками бы прибила выродка.
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Аноним, 7 сентября 2021 8:35:27
он же не блогер,за ним 10 человек не следят
2
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