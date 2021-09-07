Пропавших 10-летних школьниц нашли мертвыми. Преступник на видео рассказал, как насиловал и душил девочек
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пропавших 10-летних школьниц нашли мертвыми. Преступник на видео рассказал, как насиловал и душил девочек

3:10:499/7/2021Фото: скрин с видео
0

По его словам, девочки просто попросили семечек, а он купил им газировку.

Мужчина признался в убийстве и изнасиловании

Виктора Пестерникова задержали по подозрению в убийстве девочек. Он рассказал свою версию случившегося. По его словам, девочки попросили семечек, а он купил им газировку. Также он признался правоохранителям, что изнасиловал и убил девочек. Потом он показал место, где все произошло. Их тела нашли недалеко от школы в лесополосе.

Напомним, 7 сентября, нашли трупы пропавших Ульяны Дегтярь и Насти Феслер. Виктор Пастерников уже признался в их убийстве. В настоящее время мужчина задержан.
Вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками.

Также отметим, что школьниц видели вместе с мужчиной около семи часов вечера возле штрафстоянки. Больше информации о них нет. Следователи установили личность мужчины, которого подозревают в похищении двух школьниц в Кемеровской области. Это 41-летний Виктор Пастерников. Ранее мужчина отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера". Он освободился два года назад после 10 лет заключения и с тех пор не раз нарушал административный надзор.

Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Повышенная потливость по ночам — сигнал страшного недуга
Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Ехали с курорта: в Египте погибли 12 человек сразу
задержан педофилизнасиловал девочекубил школьник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пропавших 10-летних школьниц нашли мертвыми. Преступник на видео рассказал, как насиловал и душил девочек
3:10:49 9/7/2021
Пропавших 10-летних школьниц нашли мертвыми. Преступник на видео рассказал, как насиловал и душил девочек
БердскЗатворницей живет знаменитая фронтовичка Мария Левина из Бердска: Скоро ей стукнет 99. Смотрите видео
2:59:02 9/7/2021
Затворницей живет знаменитая фронтовичка Мария Левина из Бердска: Скоро ей стукнет 99. Смотрите видео
Блогер-миллионер Елена Блиновская рассказала, сколько денег заплатила Ксении Собчак и Ивану Урганту за работу в свой день рождения
2:57:45 9/7/2021
Блогер-миллионер Елена Блиновская рассказала, сколько денег заплатила Ксении Собчак и Ивану Урганту за работу в свой день рождения
Белую детскую блузку нашли на месте пропажи двух школьниц
2:42:24 9/7/2021
Белую детскую блузку нашли на месте пропажи двух школьниц
Как избежать штрафы живущим не по прописке, объяснил юрист
2:27:05 9/7/2021
Как избежать штрафы живущим не по прописке, объяснил юрист
Штраф грозит меломанам за установку дополнительных динамиков в машину
2:14:38 9/7/2021
Штраф грозит меломанам за установку дополнительных динамиков в машину
Она сама захотела: насильник похитил девушку и 10 дней удерживал в гараже
1:47:32 9/7/2021
Она сама захотела: насильник похитил девушку и 10 дней удерживал в гараже
Насильник похитил двух 10-летних школьниц. Названо имя укравшего девочек
1:28:00 9/7/2021
Насильник похитил двух 10-летних школьниц. Названо имя укравшего девочек
Уголовное дело по факту пропажи двух 10-летних школьниц завели следователи
1:18:16 9/7/2021
Уголовное дело по факту пропажи двух 10-летних школьниц завели следователи
Второе за сутки жуткое землетрясение магнитудой свыше 5 баллов произошло под Иркутском
1:15:57 9/7/2021
Второе за сутки жуткое землетрясение магнитудой свыше 5 баллов произошло под Иркутском