Талибы начали расстреливать протестующих в Кабуле
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Талибы начали расстреливать протестующих в Кабуле

4:09:029/7/2021Фото: Telegram-канал "Sputnik Афганистан"
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Пока только в воздух над головами людей.

Кадр из видеоматериала в Telegram-канале издания

Участники радикального движения «Талибан»* открыли огонь по протестующим в Кабуле для разгона толпы людей. Об этом сообщил «Sputnik Афганистан». Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале издания.

В кадре можно заметить, что некоторые афганцы в панике убегают, другие равнодушно продолжают идти по улице. Отмечается, что талибы начали пока что стрелять только над головами протестующих, чтобы остановить демонстрацию. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что в столице Афганистана начались масштабные массовые акции в поддержку Фронта сопротивления в Панджшере, против «Талибана» и Пакистана. В ходе протестов идущие скандируют провокационные лозунги: «Смерть Пакистану!», «Смерть "Талибану"!». Кроме того, протестующие требуют, чтобы афганскую столицу покинул глава разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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