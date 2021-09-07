Талибы начали расстреливать протестующих в Кабуле

Участники радикального движения «Талибан»* открыли огонь по протестующим в Кабуле для разгона толпы людей. Об этом сообщил «Sputnik Афганистан». Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале издания.
В кадре можно заметить, что некоторые афганцы в панике убегают, другие равнодушно продолжают идти по улице. Отмечается, что талибы начали пока что стрелять только над головами протестующих, чтобы остановить демонстрацию. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, ранее стало известно, что в столице Афганистана начались масштабные массовые акции в поддержку Фронта сопротивления в Панджшере, против «Талибана» и Пакистана. В ходе протестов идущие скандируют провокационные лозунги: «Смерть Пакистану!», «Смерть "Талибану"!». Кроме того, протестующие требуют, чтобы афганскую столицу покинул глава разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.