Родительская суббота в октябре 2021: почему называют Покровской, точная дата, и как поминать близких

В православном церковном календаре предусмотрены несколько дней для особого поминовения усопших. Среди них — Покровская родительская суббота. Дата ее нефиксированная и в нынешнем году приходится на 14 октября — это будет канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Изначально Покровская суббота была установлена в 1592 году указом патриарха. Этот день был предназначен для того, чтобы вспоминать воинов, погибших при взятии Казани. Осада древнего города продолжалась 41 день при царствовании Ивана Грозного. После падения крепости Казанское ханство фактически прекратило свое существование, что стало важным историко-политическим событием. Вскоре традиция проводить заупокойные моления перед празднованием Покрова распространилась почти на всю Россию. Особенно этот обычай чтят в Вятской, Екатеринбургской и, конечно, в Казанской епархиях.
В родительскую субботу октября принято ходить на кладбище. Могилы родных очищают от опавшей листвы, мусора, красят оградки, возлагают цветы на места захоронения. Кроме того, чистят памятники, обрабатывают их специальными растворами, которые препятствуют разрушению.
Конечно, на Покровскую родительскую субботу принято ходить в церковь. Верующие молятся за усопших, ставят свечи за их упокой, заказывают панихиды. Если у кого-то нет возможности посетить храм, например, не позволяет физическое состояние, то заупокойную молитву можно прочитать и дома.
Устраивать шумные сборища на Покровскую родительскую субботу не принято. Вечером родственники обычно собираются за ужином, но еда подается скоромная. Во время принятия пищи вспоминают отошедших в небесное царство. Несмотря на то, что суббота называется родительской, можно чтить память не только тех, с кем вы были связаны кровными узами. Ведь по сути все обитатели этого мира являются родственниками друг другу.