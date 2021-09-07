Обское море смывает Бердск на 1 га за год: Депутат ГД Ганзя подозревает коррупцию в долгой экспертизе укрепления берегов. Смотрите видео

Депутат Госдумы Вера Ганзя подключилась к ускорению процесса укрепления бердских берегов. В конце августа она встречалась с бердчанами в ДК «Родина», где в том числе поднимали тему берегоукрепления. Разговаривала парламентарий о больной для Бердска проблеме и с мэром Евгением Шестерниным.
Вера Ганзя выяснила, что тормозит работы по укреплению побережья отсутствие положительного заключения госэкспертизы. За этим, по мнению депутата Госдумы, может стоять коррупция.
- Направим документы по этой экспертизе в Генеральную прокуратуру. В местную нет смысла направлять... Что Генеральная прокуратура вмешалась. Я напишу со своих позиций. Я вижу некую коррупционную составляющую. Потому что слишком долго делается экспертиза — что-то здесь не то. Пусть разбираются. По береговой линии надо подтолкнуть, чтобы это проблема была решена, - заявила парламентарий.
Деньги есть, эксперты тормозят
Еще в 2019 году из бюджета Новосибирской области выделены деньги на строительство берегоукрепительных сооружений для защиты бердского побережья от водной эрозии. В то же время губернатор Андрей Травников подтвердил наличие средств на укрепление бердских берегов: 444 млн рублей, 95% из которых - деньги федерального бюджета, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
И тогда же на аукционе определили подрядчика проектных изысканий - «Запсибгипроводхоз». Решено, что укреплять высокие берега Обского моря будут шпунтовой стенкой. За проект бюджет заплатил 5 млн рублей.
Два года назад госэкспертиза отправила проект на доработку. Летом 2020-го эксперты снова дали отрицательное заключение. Под занавес 2020 года государственная экспертиза вновь выявила нарушения в проекте и потребовала его доработать. При этом в региональном минприроды заявили, что техническое решение берегоукрепления не вызывает сомнений.
Экологическая катастрофа
По оценкам экологов, в самых уязвимых участках каждый год Новосибирское водохранилище размывает по 5-10 метров суши, под угрозой разрушения берегов находятся 11 населенных пунктов, в том числе Бердск с его лесами. По оценке депутата Госдумы Вера Ганзя, ежегодно теряется 1 гектар бердской территории — ее слизывает рукотворное море. В 2021 году в зону обрушения попала тропа здоровья в районе парка отдыха «На камнях».
Ситуация, при которой воды становится все больше, а леса все меньше, похожа на экологическую катастрофу. Для ее предотвращения требуются миллиарды денег. В федеральные программы по укреплению берегов Обское море попадает далеко не каждый год. Проект берегоукрепления так называемого бердского клифа давно готов, но экспертного заключения нет до сих пор. Часть экспертов настаивает на значительном удорожании проекта.
По словам министра природных ресурсов Андрея Даниленко, в проектное решение было заложено укрепление откоса клифа (отвесный обрыв, образовавшийся из-за разрушения берега) ровно на высоту клифа, даже если в штормовой ветер вода будет перехлестывать, она за ним оставит все, что она за собой несет. Эксперты сочли, что это не совсем правильное решение. По их мнению, высота шпунта должны быть гораздо выше.
В «ВерхнеОбьрегионводхозе» рассказали, что процессы разрушения берегов на Новосибирском водохранилище проявились уже в период его заполнения (1957 год) и продолжаются по сей день. Основная причина — воздействие ветровых волн, сопряженное с дефицитом рыхлого материала в береговой зоне.
«В целом по водохранилищу к началу нормальной эксплуатации (1960 год) протяженность абразионных берегов составляла 115 км, а площадь потерянных прибрежных земель — примерно 25 кв. км. В процессах разрушения берегов до сих пор не наблюдается затухания, площадь размыва зоны прибрежных земель возрастает, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в ведомстве.
Даниленко указывал, что для защиты населенных пунктов в регионе нужно 80 км берегоукрепительных сооружений, а протяженность действующих всего 22 км.