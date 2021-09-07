Денежные поздравления в День финансиста 8 сентября
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Денежные поздравления в День финансиста 8 сентября

6:45:239/7/2021Фото: 100cards.ru
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День финансиста – профессиональный праздник, в котором принимают участие все, кто имеет отношение к экономической деятельности.

День финансиста

Ты в денежных расчетах,
Большой специалист,
Важна твоя работа,
Ведь ты же — финансист!

Ты денежки считаешь,
Не покладая рук,
Деньгам ты цену знаешь,
С Днем финансиста, друг!

Наши пожелания,
Скорее принимай,
Удач тебе, везения,
И счастья через край!

День финансиста

С Днем финансиста поздравляю.
Успехов я тебе желаю.
Подсчетов точных лишь в работе,
Ну, а возможностей — несчетных.

Коллеги чтобы уважали,
В семье всегда чтоб понимали.
Ценить все то, что есть в судьбе,
И быть «the best» во всем тебе.

День финансиста

Поздравляем финансистов
С знаменательным их днем!
Все счета будут в порядке,
Мы богато заживем.

Средства всегда находить,
Чтобы счастливо всем жить.
И мечты всегда любые
В жизнь успешно воплотить.

Чтоб финансы не считать,
Будет их на все хватать,
Чтобы жить и веселиться
И всегда вам процветать.

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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