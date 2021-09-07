Разведка Украины подорвала газопровод в Крыму с помощью сыра

В кадре подозреваемые Асан и Азиз Ахтымовы признаются в совершении диверсии. Преступники рассказали, что получили взрывные устройства в Херсоне, где их им выдали и обучили, как с ними работать. Подозреваемые также отметили, что бомбу спрятали в сыре.
Напомним, ранее, 23 августа ФСБ обнаружили организаторов диверсии на газопроводе в Крыму. Как оказалось, это были представители главного управления разведки Украины. Посредником выступал замглавы организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Нариман Джелялов.
Также ведомство отметило, обучаться взрывному делу преступники выезжали на Украину в июне этого года. За организацию подрыва им должны были выплатить по две тысячи долларов. Акцию планировали приурочить ко Дню независимости Украины.
*«Меджлис крымско-татарский народ» — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.