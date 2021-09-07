Более 3 тысяч человек за 2 года будет расселено из аварийного жилья за счет ускоренной реализации нацпроекта в регионе
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Более 3 тысяч человек за 2 года будет расселено из аварийного жилья за счет ускоренной реализации нацпроекта в регионе

4:46:189/7/2021Фото: pixabay.com
0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2023 годах планируется реализовывать путем приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2023 годах планируется реализовывать путем приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья

Ускоренная реализация региональной программы предусматривает в период 2022-2023 годов расселение из аварийного жилого фонда 3425 человек на территории 7 муниципальных образований: городов Новосибирска, Искитима, Татарска, Куйбышева, Болотное, Барышевского и Ташаринского сельсоветов.

«Новосибирская область взяла на себя обязательства по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Планируем в ближайшие два года расселить 3425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 млрд рублей, основная сумма – 2,46 млрд рублей – это средства федерального бюджета, еще 300 млн рублей будет направлено из средств муниципальных бюджетов. Первый транш в размере более 700 млн рублей Новосибирская область уже получила», – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Как пояснил министр, Новосибирская область попала в перечень 20 регионов, участвующих в мероприятиях по ускоренному расселению за счет успешной реализации программ расселения прошлых лет. По данным минЖКХ, на территории Новосибирской области по состоянию на 1 сентября 2021 года признаны аварийными и подлежащими сносу 1276 многоквартирных дома, в которых проживают 24 565 человек. В настоящее время расселено 422 многоквартирных дома, в которых проживают 7 139 человек (27,5 % от общего объема аварийного фонда). Решение вопроса находится на контроле правительства Новосибирской области.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2023 годах планируется реализовывать путем приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья, а также строительства новых домов.

Стоит отметить, что в настоящее время аварийный жилищный фонд Новосибирской области расселяется с применением нескольких механизмов.

В рамках региональной адресной программы Новосибирской области, финансируемой за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и местных бюджетов муниципальных образований Новосибирской области. Расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

Расселение также осуществляется в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», финансируемой за счет средств областного и местных бюджетов. Расселению подлежат многоквартирные дома (в том числе дома блокированной застройки), признанные аварийными с 1 января 2012 года.

Третий механизм – в рамках договоров развития застроенных территорий и реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству жилых домов.

С применением указанных механизмов в период с 2019 года по 1 сентября 2021 года расселено 3 322 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде площадью 52 тыс. кв. м.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Она отказалась: за что талибы убили многодетную мать
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Повышенная потливость по ночам — сигнал страшного недуга
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Пропавшего без вести российского актера Герцева нашли погибшим
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваш дом расселяют?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Больше 7 миллионов зараженных коронавирусом выявили в России
4:20:58 9/7/2021
Больше 7 миллионов зараженных коронавирусом выявили в России
Талибы начали расстреливать протестующих в Кабуле
4:09:02 9/7/2021
Талибы начали расстреливать протестующих в Кабуле
БердскОбское море смывает Бердск на 1 га за год: Депутат ГД Ганзя подозревает коррупцию в долгой экспертизе укрепления берегов. Смотрите видео
4:07:40 9/7/2021
Обское море смывает Бердск на 1 га за год: Депутат ГД Ганзя подозревает коррупцию в долгой экспертизе укрепления берегов. Смотрите видео
Что запрещено делать верующим на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 8 сентября?
4:00:28 9/7/2021
Что запрещено делать верующим на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 8 сентября?
БердскРозыск! 46-летний житель Бердска ушел из дома и не вернулся
3:41:41 9/7/2021
Розыск! 46-летний житель Бердска ушел из дома и не вернулся
Стоимость проезда по четвертому мосту не будет превышать 100 рублей в Новосибирске
3:37:04 9/7/2021
Стоимость проезда по четвертому мосту не будет превышать 100 рублей в Новосибирске
Пропавших 10-летних школьниц нашли мертвыми. Преступник на видео рассказал, как насиловал и душил девочек
3:10:49 9/7/2021
Пропавших 10-летних школьниц нашли мертвыми. Преступник на видео рассказал, как насиловал и душил девочек
БердскЗатворницей живет знаменитая фронтовичка Мария Левина из Бердска: Скоро ей стукнет 99. Смотрите видео
2:59:02 9/7/2021
Затворницей живет знаменитая фронтовичка Мария Левина из Бердска: Скоро ей стукнет 99. Смотрите видео
Блогер-миллионер Елена Блиновская рассказала, сколько денег заплатила Ксении Собчак и Ивану Урганту за работу в свой день рождения
2:57:45 9/7/2021
Блогер-миллионер Елена Блиновская рассказала, сколько денег заплатила Ксении Собчак и Ивану Урганту за работу в свой день рождения
Белую детскую блузку нашли на месте пропажи двух школьниц
2:42:24 9/7/2021
Белую детскую блузку нашли на месте пропажи двух школьниц