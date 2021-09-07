Родственникам умерших владельцев аварийного жилья хотят предоставлять право на новые квартиры

Право на новое жилье хотят предоставить близким родственникам собственников ветхой жилплощади, сообщает газета "Известия".
По информации СМИ, такой законопроект был представлен на Вологодском заксобрании, который готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по ЖКХ. Его авторы считают, что процесс расселения идет так медленно, что сами владельцы квартир не всегда успевают переехать в новое жилье, а наследникам, которые получили квартиры в собственность по договору дарения, полагается только незначительная компенсация.
В Госдуме согласны поддержать инициативу, если она касается людей, которые не имеют другого жилья. Но сам процесс признания жилья аварийным очень затяжной.
- За этот промежуток времени рождаются или усыновляются дети, стареют родители, бабушки, дедушки. Многие члены семьи не доживают до момента получения жилого помещения взамен аварийного, – отмечают в ведомстве.
На сегодняшний день предоставление альтернативного жилья взамен аварийного возможно только тем, у кого есть право собственности и кому жилье перешло по наследству.
Проект закона включает в список получателей новых квартир близких родственников по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородных и неполнородных, а также усыновителей и усыновленных.
Напомним, ранее Владимир Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья. По словам президента, сейчас регионы расселяют дома, признанные аварийными на начало 2017 года. В качестве первоочередного шага он предложил выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета.