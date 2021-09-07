Родственникам умерших владельцев аварийного жилья хотят предоставлять право на новые квартиры
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07.09
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Родственникам умерших владельцев аварийного жилья хотят предоставлять право на новые квартиры

5:41:129/7/2021Фото: Pixabay
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Но только в том случае, если у них нет другой жилплощади.

Теперь новое жилье будет доступно и близким родственникам собственников

Право на новое жилье хотят предоставить близким родственникам собственников ветхой жилплощади, сообщает газета "Известия".

По информации СМИ, такой законопроект был представлен на Вологодском заксобрании, который готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по ЖКХ. Его авторы считают, что процесс расселения идет так медленно, что сами владельцы квартир не всегда успевают переехать в новое жилье, а наследникам, которые получили квартиры в собственность по договору дарения, полагается только незначительная компенсация.
В Госдуме согласны поддержать инициативу, если она касается людей, которые не имеют другого жилья. Но сам процесс признания жилья аварийным очень затяжной.

- За этот промежуток времени рождаются или усыновляются дети, стареют родители, бабушки, дедушки. Многие члены семьи не доживают до момента получения жилого помещения взамен аварийного, – отмечают в ведомстве.

На сегодняшний день предоставление альтернативного жилья взамен аварийного возможно только тем, у кого есть право собственности и кому жилье перешло по наследству.

Проект закона включает в список получателей новых квартир близких родственников по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородных и неполнородных, а также усыновителей и усыновленных.

Напомним, ранее Владимир Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья. По словам президента, сейчас регионы расселяют дома, признанные аварийными на начало 2017 года. В качестве первоочередного шага он предложил выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета.

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