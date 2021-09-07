Дело друзей убитого полицейским Векила Абдуллаева направлено в суд для рассмотрения
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Дело друзей убитого полицейским Векила Абдуллаева направлено в суд для рассмотрения

5:55:349/7/2021Фото: Wikimedia Commons
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Их обвиняют сразу по трем статьям.

Уголовное дело по нападению на полицейских в Мошково направлено для утверждения заключения

В ГСУ СКР завершено расследование нападения на полицейских в Мошково в отношении трех граждан, находившихся в одной машине с Векилом Абдуллаевым. Следователи завершили свою работу, дело направлено для утверждения заключения, а затем будет передано в суд.

- В Главном следственном управлении Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ст. 319, ч. 2 ст. 162 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти; разбой), - сообщают в пресс-службе ГСУ СКР.

После того, как видео инцидента в Мошково, во время которого Векил Абдуллаев был ранен выстрелом в голову сотрудником ДПС, житель региона опознал в одном из пассажиров ранее нападавшего на него гражданина. Известно, что в последующем, после нападения на пострадавшего Курбановым, он и его брат вымогали деньги.

Как ранее писали в "Курьер. Среда. Бердск", в мае 2021 года пассажиры и водитель автомобиля , остановленного для проверки документов оказали активное сопротивление и препятствовали работе сотрудника ДПС. Во время конфликта инспектор Александр Гусев случайно выстрелил в голову Абдуллаеву, после чего тот умер в больнице через несколько дней после ранения.

- По данным следствия, в мае 2021 года сотрудники ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области осуществляли преследование автомобиля, водитель которого не выполнил требования об остановке. Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов находились в салоне этого автомобиля в качестве пассажиров. После остановки в районе поселка Мошково Курбанов отказался предъявить документы, удостоверяющие его личность, затем совместно с Исмаиловым, оказывая активное сопротивление, высказали оскорбления и применили насилие в отношении полицейских, нанеся им многочисленные удары по голове и телу. После опубликования в СМИ видеозаписей с места оказания сопротивления с применением насилия в отношении сотрудников полиции Курбанов был опознан потерпевшим по другому уголовному делу как одно из лиц, совершивших на него нападение. Это уголовное дело было передано в Следственный комитет. Установлено, что в октябре 2020 года в городе Новосибирске Курбанов в ответ на обоснованное замечание прохожего в связи с неправильной парковкой автомобиля, вместе с братом Курбановым Туралом избили потерпевшего, а также угрожая убийством, требовали от него передачи им денежных средств, - сообщают в СК.

Следователи собрали все доказательства по делу и направили его на утверждение заключения, далее документы будут направлены в суд.

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