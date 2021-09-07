Смертную казнь для педофилов на фоне серии убийств детей хотят вернуть в Госдуме

В России необходимо вернуть смертную казнь для преступников, которые убивают и насилуют детей — считает первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, который заявил о своей позиции «Газете.ру». Несмотря на то, что Совет Европы против смертной казни, в РФ должна быть возобновлена практика данного вида наказания для педофилов.
- Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы, ориентироваться на свои ситуации в стране и возвращать смертную казнь. Таких негодяев необходимо казнить, — сказал он.
Решение о моратории на смертную казнь и его возможной отмене будет приниматься новым составом Государственной думы.
- Мы будем настаивать на этом. Дальше все будет зависеть от состава Госдумы, — заключил Емельянов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", подозреваемый в убийстве двух 10-летних девочек в Киселевске ранее судимый за педофилию Виктор Пестерников задержан, он признался в совершении убийств. Место преступления стало известным после того, как на него указал задержанный.