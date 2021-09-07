Девушка потеряла сознание и очнулась в крови в лифте: Он резко рванул вверх
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Девушка потеряла сознание и очнулась в крови в лифте: Он резко рванул вверх

5:58:429/7/2021Фото: Скриншот
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Пострадавшая заявила, что в лифтовой кабине стоял сильный запах гари. Юлия после инцидента попала в больницу.

Юля очнулась вся в крови в кабине лифта

В Подмосковье в лифте пострадала девушка. Как стало известно, инцидент произошел 7 сентября в Красногорске - в ЖК "Арт".

По информации Mash, 26-летняя Юлия поднималась на грузовом лифте, но он резко рванул вверх, не остановившись на нужном ей этаже. Лифт долетел до 43-го этажа 45-этажной высотки.

От мощного рывка, с которым подъемник начал работу, девушка упала, потеряв на некоторое время сознание. Через какое-то время очнулась и обнаружила, что лежит в крови.

Пострадавшая заявила, что в лифтовой кабине стоял сильный запах гари. Юлия после инцидента попала в больницу. По ее словам, теперь она будет бояться подниматься на лифте.

Местные жители заявляют, что это далеко не первый аналогичный случай с лифтом в их доме.

В происшествии сейчас разбираются правоохранители. На место выезжали сотрудники МЧС.

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