Девушка потеряла сознание и очнулась в крови в лифте: Он резко рванул вверх

В Подмосковье в лифте пострадала девушка. Как стало известно, инцидент произошел 7 сентября в Красногорске - в ЖК "Арт".
По информации Mash, 26-летняя Юлия поднималась на грузовом лифте, но он резко рванул вверх, не остановившись на нужном ей этаже. Лифт долетел до 43-го этажа 45-этажной высотки.
От мощного рывка, с которым подъемник начал работу, девушка упала, потеряв на некоторое время сознание. Через какое-то время очнулась и обнаружила, что лежит в крови.
Пострадавшая заявила, что в лифтовой кабине стоял сильный запах гари. Юлия после инцидента попала в больницу. По ее словам, теперь она будет бояться подниматься на лифте.
Местные жители заявляют, что это далеко не первый аналогичный случай с лифтом в их доме.
В происшествии сейчас разбираются правоохранители. На место выезжали сотрудники МЧС.