Лавров стал героем флешмоба: Поймай воздушный поцелуй главы МИДа
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Лавров стал героем флешмоба: Поймай воздушный поцелуй главы МИДа

6:45:149/7/2021Фото: Flickr
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Пользователи соцсетей стали размещать видео с хештегом #ПомахалМне. В основе данных роликов находятся видео, где глава МИД приветствует взмахом кого-то и отправляет воздушный поцелуй.

Сергей Лавров - министр иностранных дел РФ

6,5 миллионов просмотров набрал хештег #ПомахалМне, пользователи социальных сетей отмечают возросшую популярность роликов, в которых глава МИД машет рукой и отправляет воздушный поцелуй.

На видео, которые создают российские молодые люди, они машут с разными эмоциями в ответ Сергею Лаврову, где бы они не были — у себя дома или в другом месте.

Ранее Сергей Лавров приехал в Екатеринбург, где его встретили флешмобом сотрудники «Сима-ленд». По словам губернатора Свердловской области, глава МИД был шокирован такой встречей, но по-хорошему.

В данной акции приняли участие 5 тысяч человек, которые являются сотрудниками компании.

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