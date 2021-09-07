Лавров стал героем флешмоба: Поймай воздушный поцелуй главы МИДа

6,5 миллионов просмотров набрал хештег #ПомахалМне, пользователи социальных сетей отмечают возросшую популярность роликов, в которых глава МИД машет рукой и отправляет воздушный поцелуй.
На видео, которые создают российские молодые люди, они машут с разными эмоциями в ответ Сергею Лаврову, где бы они не были — у себя дома или в другом месте.
Ранее Сергей Лавров приехал в Екатеринбург, где его встретили флешмобом сотрудники «Сима-ленд». По словам губернатора Свердловской области, глава МИД был шокирован такой встречей, но по-хорошему.
В данной акции приняли участие 5 тысяч человек, которые являются сотрудниками компании.