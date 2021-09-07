Рецидивист жестоко избил и изнасиловал пенсионерку: Она умерла, его задержали

Задержать предполагаемого насильника полицейским Санкт-Петербурга удалось спустя 4 года после преступления. Подозреваемый арестован, сообщили в главке МВД по Ленобласти 7 сентября.
Преступление произошло 2 октября 2017 года. У дома №4 по 3-у Рабфаковскому переулку обнаружили пожилую женщину в тяжелом состоянии. Ее срочно госпитализировали. У 67-летняя пострадавшей диагностировали множественные травмы после жестокого избиения и изнасилования. Спустя неделю , которую она провела в реанимации, пенсионерка умерла. Полицейские возбудили уголовное дело, но оперативно разыскать преступника не удалось.
Через четыре года вышли на его след. Установили, что на пожилую петербурженку напал 40-летний житель Невского района, уже дважды судимый.
-По версии следствия пожилая женщина, проходя мимо, сделала замечание мужчине за то, что он справлял нужду на детской площадки. В ответ женщину жестоко избили и изнасиловали, - рассказали в полицейском ведомстве.
Теперь ему грозит очередной тюремный срок.