Рецидивист жестоко избил и изнасиловал пенсионерку: Она умерла, его задержали
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Рецидивист жестоко избил и изнасиловал пенсионерку: Она умерла, его задержали

6:27:209/7/2021Фото: pixabay.com
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Вероятного насильника 67-летней женщины - жителя Петербурга - поймали спустя четыре года после преступления. Она сделал ему замечание за то, что мочился на детской площадке.

Избитая и изнасилованная женщина скончалась в больнице

Задержать предполагаемого насильника полицейским Санкт-Петербурга удалось спустя 4 года после преступления. Подозреваемый арестован, сообщили в главке МВД по Ленобласти 7 сентября.

Преступление произошло 2 октября 2017 года. У дома №4 по 3-у Рабфаковскому переулку обнаружили пожилую женщину в тяжелом состоянии. Ее срочно госпитализировали. У 67-летняя пострадавшей диагностировали множественные травмы после жестокого избиения и изнасилования. Спустя неделю , которую она провела в реанимации, пенсионерка умерла. Полицейские возбудили уголовное дело, но оперативно разыскать преступника не удалось.

Через четыре года вышли на его след. Установили, что на пожилую петербурженку напал 40-летний житель Невского района, уже дважды судимый.

-По версии следствия пожилая женщина, проходя мимо, сделала замечание мужчине за то, что он справлял нужду на детской площадки. В ответ женщину жестоко избили и изнасиловали, - рассказали в полицейском ведомстве.

Теперь ему грозит очередной тюремный срок.

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