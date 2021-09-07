"Сорвался с высоты": Погиб в Хургаде 25-летний боксер. Родные собирают деньги на доставку тела

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
25-летний житель Волгоградской области трагически погиб в Египте. Его родные собрали необходимые средства для транспортировки тела погибшего на родину.
— На взлете своей жизни ушел от нас прекрасный, чуткий, добродушный, скромный человек — Кандыба Семен. Он пришел к нам в спортивную школу еще совсем маленьким мальчишкой. Отличался скромностью, настойчивым характером, трудолюбием. Имел много друзей и всегда радовался жизни! Участвовал во многих соревнованиях и турнирах по боксу различного уровня. Являлся неоднократным победителем и финалистом этих соревнований. Финалист первенства Волгоградской области по боксу, - говорится в сообщении Новоаннинской детско-юношеской спортивной школе в instagram.
На сайте школы появилось сообщение о трагедии, которая произошла с Семеном.
— Выражаем соболезнования родным и близким Семена. Царство небесное! — пишут горожане.
Последнее несколько лет Семен жил в Москве, был боксером. По предварительным данным, в Хургаде волгоградец сорвался с высоты третьего этажа.
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