"Сорвался с высоты": Погиб в Хургаде 25-летний боксер. Родные собирают деньги на доставку тела
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"Сорвался с высоты": Погиб в Хургаде 25-летний боксер. Родные собирают деньги на доставку тела

7:05:159/7/2021Фото: pixabay.com
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Семен Кандыба, родом из Волгограда, последние годы в Москве. О нем с теплотой вспоминают на родине.

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25-летний житель Волгоградской области трагически погиб в Египте. Его родные собрали необходимые средства для транспортировки тела погибшего на родину.

— На взлете своей жизни ушел от нас прекрасный, чуткий, добродушный, скромный человек — Кандыба Семен. Он пришел к нам в спортивную школу еще совсем маленьким мальчишкой. Отличался скромностью, настойчивым характером, трудолюбием. Имел много друзей и всегда радовался жизни! Участвовал во многих соревнованиях и турнирах по боксу различного уровня. Являлся неоднократным победителем и финалистом этих соревнований. Финалист первенства Волгоградской области по боксу, - говорится в сообщении Новоаннинской детско-юношеской спортивной школе в instagram.

На сайте школы появилось сообщение о трагедии, которая произошла с Семеном.

— Выражаем соболезнования родным и близким Семена. Царство небесное! — пишут горожане.

Последнее несколько лет Семен жил в Москве, был  боксером. По предварительным данным, в Хургаде волгоградец сорвался с высоты третьего этажа.



 










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Публикация от МКОУ ДО Новоаннинская ДЮСШ (@novo_sportshkola)




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