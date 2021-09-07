Тайну о лежащих в ковидном госпитале больных раскрыла главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская
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Тайну о лежащих в ковидном госпитале больных раскрыла главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская

8:03:329/7/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Она предупреждала, что осенью грядет четвертая волна коронавируса. И этот период пандемии, по оценке главного инфекциониста Бердска Людмилы Бадальян будет гораздо страшнее.

Дробинская
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Сюжет: Третья волна коронавируса
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В течение августа и в начале сентября в Бердске регистрируют суточный прирост заболевших коронавирусом 6-7 случаев. Об этом 7 сентября рассказала главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.

В общей сложности болели коронавирусной инфекцией 2373 бердчанина.

По информации Дробинской, на вторник в ковидном госпитале горбольнице находится 55 пациентов, из них 36 человек имеют диагноз COVID-19. Напомним, что во время второй волны ковида в бердском инфекционном госпитале число пациентов доходило до 160.

Впрочем, расслабляться не стоит. Алла Дробинская предупреждала, что осенью грядет четвертая волна коронавируса. И этот период пандемии, по оценке главного инфекциониста Бердска Людмилы Бадальян будет гораздо страшнее: если смертность в третью волну вдвое превысила показатели второй, то в четвертую летальность может возрасти еще на 35%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Доктора призывают ставить прививки.

По официальным данным, 23 914 бердчан на 7 сентября прошли вакцинацию первым компонентом - это 46,7% от общего числа подпадающих под прививочную кампанию. Два компонента ввели 22 124 горожан или 43,2%. В Бердской центральной городской больнице имеются все вакцины: двухкомпонентные – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также «Спутник-Лайт», передает пресс-центр мэрии.

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