Причины смерти постановщика звездных шоу Бориса Краснова стали известны

Продюсер и художник-постановщик концертных шоу Борис Краснов 7 сентября скончался в возрасте 60 лет от осложнений от перенесенного коронавируса.
Стало известно, что он долгое время находился в коме, а умер в хосписе, куда он попал после COVID-19. У Краснова случился инсульт, поражение мозга составило 85%.
Продюсер был широко известен не только в России. Он ставил шоу Алле Пугачевой, Филиппу Киркорову, Иосифу Кобзону, Льву Лещенко, Ларисе Долиной, Валерию Меладзе, Элтону Джону, группам ABBA, Deep Purple и многим другим.
Борис Краснов (Ройтер) родился в 1961 году в Киеве, в 1978 году поступил на театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского Государственного Художественного института, а уже в 1980 году поставил свой первый спектакль – "Ромео и Джульетта" в театре пантомимы в Киеве. В конце 90-х он оформлял Московский Международный фестиваль, церемонию вручения призов Российской киноакадемии "Ника", конкурс "Мисс Америка" в МХАТе, показ мод Валентина Юдашкина и "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой. С 2000 года он стал художником-постановщиком Государственного Кремлевского дворца.
В 2011 году у Краснова произошел инсульт, и он перенес сложнейшую операцию на головном мозге. В августе 2021 года на фоне осложнений после коронавируса у него произошел второй инсульт, приведший к параличу правой стороны.