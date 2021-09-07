Учительница порезала 17-летнего возлюбленного из ревности: Отказался жить вместе

Учительница из школы набережных Челнов только начала свою трудовую деятельность после окончания педагогического колледжа. Она успела поработать с учениками начальной школы всего несколько дней до того, как нанесла ножевые ранения несовершеннолетнему из ревности.
Молодые люди решили жить вместе, однако через день после совместного проживания, 17-летний возлюбленный уехал домой в поселок Совхоз «Татарстан» Тукаевского района. В день, когда произошло ЧП, девушка ждала возлюбленного с учебы у него дома, где находился отец несовершеннолетнего.
Оставив молодых наедине, он через какое- то время услышал крики сына и поспешил к нему в комнату. Юноша лежал в луже крови, а девушка стояла и улыбалась. Вызывать "скорую" она отказалась и покинула место происшествия.
Отец пострадавшего вызвал экстренные службы. Полицейские по горячим следам нашли девушку, которая пыталась покончить с собой.
В настоящее время потерпевший и злоумышленница находятся в больнице скорой медицинской помощи. Следственный комитет проводит расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту. В прокуратуре заинтересовались данным происшествием, и следят за расследованием уголовного дела пишет Chelny-biz.