Учительница порезала 17-летнего возлюбленного из ревности: Отказался жить вместе
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Учительница порезала 17-летнего возлюбленного из ревности: Отказался жить вместе

10:21:129/7/2021Фото: МВД
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Отец пострадавшего вызвал экстренные службы. Полицейские по горячим следам нашли девушку, которая пыталась покончить с собой.

В полиции не все могут работать
Полицейские оперативно задержали подозреваемую

Учительница из  школы набережных Челнов только начала свою трудовую деятельность после окончания педагогического колледжа. Она успела поработать с учениками начальной школы всего несколько дней до того, как нанесла ножевые ранения несовершеннолетнему из ревности.

Молодые люди решили жить вместе, однако через день после совместного проживания, 17-летний возлюбленный уехал домой в поселок Совхоз «Татарстан» Тукаевского района. В день, когда произошло ЧП, девушка ждала возлюбленного с учебы у него дома, где находился отец несовершеннолетнего.

Оставив молодых наедине, он через какое- то время услышал крики сына и поспешил к нему в комнату. Юноша лежал в луже крови, а девушка стояла и улыбалась. Вызывать "скорую" она отказалась и покинула место происшествия.

Отец пострадавшего вызвал экстренные службы. Полицейские по горячим следам нашли девушку, которая пыталась покончить с собой.

В настоящее время потерпевший и злоумышленница находятся в больнице скорой медицинской помощи. Следственный комитет проводит расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту. В прокуратуре заинтересовались данным происшествием, и следят за расследованием уголовного дела пишет Chelny-biz.

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