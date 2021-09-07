"Талибан"* пригласил Россию на церемонию оглашения нового правительства Афганистана. Список министров

Россия получила приглашение от "Талибана"* на церемонию объявления нового правительства Афганистана. Об этом 7 сентября сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Приглашение получили. У нас там посол и ехать никому не надо", - цитирует Кабулова РИА Новости.
Талибы также направили приглашение на мероприятие по случаю объявления состава правительства Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару.
Официальный представитель запрещенного в России движения "Талибан"* Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав нового правительства страны. По данным телеканала Ariana News, член политического крыла движения "Талибан" мулла Абдул Хак Васик станет министром разведки Афганистана.
Исполняющий обязанности премьера Афганистана - мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Заместитель нового главы кабинета министров - мулла Абдул Гани Барадар.
Второй зам - мулла Абдул Салам Ханафи.
Министр обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.
Глава МВД - сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани.
Министр культуры и информации - Забихулла Муджахид.
Министр иностранных дел - мулла Амир Хан Моттаки.
Министр образования - шейх Мавлави Нурулла Мунир.
Министр экономики - Мохаммад Ханиф.
Глава Центробанка - мулла Мохаммад Идрис.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15 августа талибы без боя захватили Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. В течение нескольких дней "Талибан"* объявил о полном контроле над Афганистаном, где введет суровые законы шариата.
В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном из-за, как они утверждали, "технических трудностей и приготовлений".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России