"Талибан"* пригласил Россию на церемонию оглашения нового правительства Афганистана. Список министров
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Талибан"* пригласил Россию на церемонию оглашения нового правительства Афганистана. Список министров

10:36:399/7/2021
0

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав кабинета министров. Российский посол не выезжал из страны.

Россия получила приглашение от талибов на церемонию оглашения правительства

Россия получила приглашение от "Талибана"* на церемонию объявления нового правительства Афганистана. Об этом 7 сентября сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Приглашение получили. У нас там посол и ехать никому не надо", - цитирует Кабулова РИА Новости.

Талибы также направили приглашение на мероприятие по случаю объявления состава правительства Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару.

Официальный представитель запрещенного в России движения "Талибан"* Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав нового правительства страны. По данным телеканала Ariana News, член политического крыла движения "Талибан" мулла Абдул Хак Васик станет министром разведки Афганистана.

Исполняющий обязанности премьера Афганистана - мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Заместитель нового главы кабинета министров - мулла Абдул Гани Барадар.
Второй зам - мулла Абдул Салам Ханафи.
Министр обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.
Глава МВД - сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани.
Министр культуры и информации - Забихулла Муджахид.
Министр иностранных дел - мулла Амир Хан Моттаки.
Министр образования - шейх Мавлави Нурулла Мунир.
Министр экономики - Мохаммад Ханиф.
Глава Центробанка - мулла Мохаммад Идрис.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15 августа талибы без боя захватили Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. В течение нескольких дней "Талибан"* объявил о полном контроле над Афганистаном, где введет суровые законы шариата.

В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном из-за, как они утверждали, "технических трудностей и приготовлений".

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Победительница лотереи сделала заявление и умерла
Похищенная силовиками чеченка опубликовала видеообращение
Акула напала на мужчину и откусила ему руку
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Названа самая богатая семья России по версии Forbes
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Обошли всех и везли 20 наград: детали ДТП, где погибли спортсмены
РФ не закрыла глаза на такое: ее реакция на несправедливость ЕС
Смерть Бельмондо: не скрыть, что с ним происходило перед смертью
«Нужно жить в страхе»: эксперт четко сказал, когда COVID отступит
Детали аварии, где в один миг погибли сразу все спортсмены РФ
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
Реакция дочери Норкина на свадьбу отца
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Учительница порезала 17-летнего возлюбленного из ревности: Отказался жить вместе
10:21:12 9/7/2021
Учительница порезала 17-летнего возлюбленного из ревности: Отказался жить вместе
Узника Гуантанамо вернут в Россию через 15 лет заключения: В США считают его пособником террористов
9:50:34 9/7/2021
Узника Гуантанамо вернут в Россию через 15 лет заключения: В США считают его пособником террористов
Покончил с собой из-за коронавирусных долгов директор завода: Нечем было платить рабочим
9:33:23 9/7/2021
Покончил с собой из-за коронавирусных долгов директор завода: Нечем было платить рабочим
Взбесившийся лифт: Пострадавшая сломала шею. Новые подробности и видео
9:16:10 9/7/2021
Взбесившийся лифт: Пострадавшая сломала шею. Новые подробности и видео
Прогноз на зиму 2021-2022 - будут ли лютые холода?
9:00:06 9/7/2021
Прогноз на зиму 2021-2022 - будут ли лютые холода?
За проезд по четвертому мосту через Обь в Новосибирске придется заплатить 300 рублей
8:57:37 9/7/2021
За проезд по четвертому мосту через Обь в Новосибирске придется заплатить 300 рублей
Причины смерти постановщика звездных шоу Бориса Краснова стали известны
8:47:09 9/7/2021
Причины смерти постановщика звездных шоу Бориса Краснова стали известны
"Педофил следил за детьми": Новое видео из дома подозреваемого в убийстве двух 10-летних девочек опубликовал СК
8:28:42 9/7/2021
"Педофил следил за детьми": Новое видео из дома подозреваемого в убийстве двух 10-летних девочек опубликовал СК
БердскТайну о лежащих в ковидном госпитале больных раскрыла главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская
8:03:32 9/7/2021
Тайну о лежащих в ковидном госпитале больных раскрыла главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская
Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию убийств
7:44:30 9/7/2021
Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию убийств