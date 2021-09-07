Уровень антител для уничтожения более заразного штамма "дельта" раскрыли ученые

Особенности "дельта"-штамма SARS-CoV-2 изучили ученые Кембриджского университета с индийскими коллегами из Индии. Исследователи сделали неутешительный выводу: этот вид вируса более защищен от атаки антител.
Например, в Индии в первом квартале 2021 года около 50% случаев коронавируса выявляли у людей, которые в прошлом году уже были инфицированы. Обследование переболевших медиков в трех больницах Дели, многие из которых привиты, показал, что штамм "дельта" передается среди вакцинированных гораздо больше, чем "альфа".
По сыворотке из образцов крови переболевших ковидом или привитых людей ученые установили, что "дельта"-вариант почти в 6 раз менее чувствителен к сывороткам ранее инфицированных лиц и в 8 раз менее чувствителен к вакцинным сывороткам по сравнению с "альфа"-вариантом.
Ученые провели эксперимент и выяснили, что "дельта"-штамм более эффективен при проникновении в клетки по сравнению с другими вариантами, поскольку на его поверхности больше расщепленных шипов. Оказавшись внутри клеток, этот вид коронавируса оказался более способным к размножению.