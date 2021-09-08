Английский, танцы или спорт? Выбирайте!

Особенно актуальна эта проблема для семей учеников начальных классов. Не всегда в школах есть продлёнка, а уроки в первом классе могут заканчиваться совсем рано, в 12 и даже в 11 часов. Замечательно, когда внуков может забрать бабушка, ну, а если нет? На помощь работающим родителям готова прийти платная продлёнка. Самое главное: это место, где ребёнок будет под присмотром. Организовано питание. Воспитатель проконтролирует правильность выполнения домашнего задания, при необходимости поможет с уроками, объяснит то, что непонятно. Здесь же можно посетить дополнительные занятия по выбору.
За рамками школьных занятий имеется масса вариантов для творческой самореализации ребёнка. Посещение кружков и секций – хороший шанс завести интересное хобби вне рамок программы учебного заведения. На таких занятиях дети приобретают полезные навыки, развивают новые способности, находят друзей. В Бердске широко представлены самые разнообразные направления внешкольной деятельности: от робототехники до боевых искусств, от ментальной арифметики до программирования, от фитнеса до скорочтения.
Пользуется популярностью изучение иностранных языков. В языковых центрах уроки проходят в небольших группах и упор обычно делается на разговорную практику. Преподаватель успевает уделить индивидуальное внимание каждому. В общеобразовательной школе этого часто не хватает.
Двигаться под музыку нравится многим детям. Развить гибкость, ловкость, координацию, выправить осанку помогут в танцевальной студии. Опытные педагоги знают, как сделать тренировку интересной и максимально полезной. Возможно, однажды ребёнок захочет выступить на большой сцене.
Нередко в самом начале учебного года выясняется, что есть серьёзное отставание по программе. Не надо ждать двойки за четвертную контрольную по математике, физике, химии или английскому и вызова родителей в школу. Репетитор в рамках частных занятий сможет быстро выявить все пробелы в знаниях и помочь ученику с нелюбимым предметом. Первая четверть – отличное время, чтобы подтянуться в учёбе и дальше идти вровень с классом. Не надо упускать такую возможность.
Выпускникам 11-х и 9-х классов в конце мая-июне предстоят серьёзные экзамены. Не надо оставлять подготовку к ЕГЭ и ОГЭ на весну. Сентябрь – самый подходящий период, чтобы начинать готовиться. Преподаватели специализированных курсов знают все тонкости, сложности и подводные камни тестовых заданий.