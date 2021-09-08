Английский, танцы или спорт? Выбирайте!
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08.09
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Английский, танцы или спорт? Выбирайте!

11:31:479/8/2021Фото: Tilda Images
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Летний отдых подошёл к концу, и бердские школьники только что вернулись за парты. Перед родителями встаёт вопрос, как и чем будет занят ребёнок, освободившись после занятий?

досуг для детей
В нашем городе есть возможности организовать досуг детей занимательно и с пользой

Особенно актуальна эта проблема для семей учеников начальных классов. Не всегда в школах есть продлёнка, а уроки в первом классе могут заканчиваться совсем рано, в 12 и даже в 11 часов. Замечательно, когда внуков может забрать бабушка, ну, а если нет? На помощь работающим родителям готова прийти платная продлёнка. Самое главное: это место, где ребёнок будет под присмотром. Организовано питание. Воспитатель проконтролирует правильность выполнения домашнего задания, при необходимости поможет с уроками, объяснит то, что непонятно. Здесь же можно посетить дополнительные занятия по выбору.

Детский центр
Детский центр "Мир маленького гения"

За рамками школьных занятий имеется масса вариантов для творческой самореализации ребёнка. Посещение кружков и секций – хороший шанс завести интересное хобби вне рамок программы учебного заведения. На таких занятиях дети приобретают полезные навыки, развивают новые способности, находят друзей. В Бердске широко представлены самые разнообразные направления внешкольной деятельности: от робототехники до боевых искусств, от ментальной арифметики до программирования, от фитнеса до скорочтения.

Пользуется популярностью изучение иностранных языков. В языковых центрах уроки проходят в небольших группах и упор обычно делается на разговорную практику. Преподаватель успевает уделить индивидуальное внимание каждому. В общеобразовательной школе этого часто не хватает.

чирлидинг
Спортивный клуб "Акулы"

Танцевально-спортивный клуб
Танцевально-спортивный клуб "Шаг вперед"

Двигаться под музыку нравится многим детям. Развить гибкость, ловкость, координацию, выправить осанку помогут в танцевальной студии. Опытные педагоги знают, как сделать тренировку интересной и максимально полезной. Возможно, однажды ребёнок захочет выступить на большой сцене.

Нередко в самом начале учебного года выясняется, что есть серьёзное отставание по программе. Не надо ждать двойки за четвертную контрольную по математике, физике, химии или английскому и вызова родителей в школу. Репетитор в рамках частных занятий сможет быстро выявить все пробелы в знаниях и помочь ученику с нелюбимым предметом. Первая четверть – отличное время, чтобы подтянуться в учёбе и дальше идти вровень с классом. Не надо упускать такую возможность.

Фитнес-клуб
Фитнес-клуб "Астрея"

Танцевальный магазин
Танцевальный магазин "Nirvana Dance"

Выпускникам 11-х и 9-х классов в конце мая-июне предстоят серьёзные экзамены. Не надо оставлять подготовку к ЕГЭ и ОГЭ на весну. Сентябрь – самый подходящий период, чтобы начинать готовиться. Преподаватели специализированных курсов знают все тонкости, сложности и подводные камни тестовых заданий.

Школа танцев
Школа танцев "Параллель"

танцы
"Академия танца"

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