Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 сентября 2021 в России и мире
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08.09
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 сентября 2021 в России и мире

7:20:049/8/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 8 сентября 2021 года.

8 сентября отмечается день посиделок на кухне

• День посиделок на кухне
• День памяти святых мучеников Натальи и Адриана
• День финансиста
• Международный день грамотности (International Literacy Day)
• День Бородинского сражения
• Сретение Владимирской иконы Божией матери
• День извинений (Pardon Day)
• День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых
• Праздник иконы Божией Матери Владимирская-Елецкая
• Всемирный день физиотерапии (World Physical Therapy Day)
• Праздник иконы Божией Матери Владимирская Флорищевская
• Праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»
• День памяти блаженной Марии Дивеевской
• Начало месяца Сафар (Safar)
• День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ
• Международный день солидарности журналистов (International Day of Journalists Solidarity)
• Католический праздник Рождества Пресвятой Девы Марии (Nativity of the Blessed Virgin Mary)
• Тихий день (National Quiet Day) - Великобритания
• День кислого пива (National Sour Beer Day) - США
• День детской медсестры в гематологии и онкологии (National Pediatric Hematology/Oncology Nurses Day) - США
• День волонтёра (Dia del Cooperante) - Испания
• День победы - Пакистан
• День освобождения Кусаие (Kosrae Liberation Day) - Микронезия
• День победы (Jum il-Vitorja) - Мальта
• День независимости - Северная Македония
• День благодарения за свободу и независимость, День коронации Витовта Великого - Литва
• День амперсанда (National Ampersand Day) - США
• Национальный день (National Day) - Андорра
• День благодарности выгуливальщикам собак (National Dog Walker Appreciation Day) - США
• День провинции Астурия (Dia de Asturias) - Испания
• День актёров (National Actors Day) - США
• День клятвы верности (National Pledge of Allegiance Day) - США
• День Эстремадуры (Dia de Extremadura) - Испания
• Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра, Романа, Натальи
• Наталья Овсяница (Адриан Толоконник)

Важные даты

8 сентября 1636 года в США основан Гарвардский университет
8 сентября 1801 года в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор
8 сентября 1802 года в Российской империи основано Министерство юстиции
8 сентября 1923 года основано Всероссийское общество слепых
8 сентября 1930 года впервые поступила в продажу клейкая лента - скотч
8 сентября 1941 года началась военная блокада Ленинграда
8 сентября 1966 года вышел в эфир пилотный выпуск сериала «Star Trek»
8 сентября 1967 года начала работать Братская ГЭС на Ангаре

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/baza/sentyabr/8

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