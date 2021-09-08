Какой сегодня церковный праздник 8 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 8 сентября
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, день Мученика Адриана и мученицы Наталии.
Народные праздники и приметы
Наталья Овсяница
Этот народный праздник посвящен памяти мучеников Адриана и Наталии.
Этот день посвящают уборке урожая овса. Первый сноп по традиции ставят в углу возле икон и хранят как оберег.
В этот день принято ставить на стол угощения для святых Адриана и Наталии – блины и овсяный кисель. Также готовят лакомство из овсяного толокна с охлажденной кипяченой водой и солью – кулагу.
Утренние заморозки предрекают раннюю и холодную зиму.
Приметы
Если не опал лист берёзы и дуба – будет суровая зима.
Хороший урожай рябины – к морозу.
Холодный утренник в этот день предвещает раннюю и холодную зиму.
Холодное утро – к ранней зиме.
Много опят – «бабьего лета» не будет.