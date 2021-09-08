Магнитная буря 8 сентября: как обнаружить у себя метеоневроз?

Сегодня, 8 сентября 2021 года, магнитных бурь по прогнозам не будет. В течение следующих дней геомагнитное поле будет спокойным. Но через пару дней метеозависимым предстоит подвергнуться влиянию новой сильной магнитной бури - 11 и 12 сентября 2021 года произойдет достаточно серьезное волнение магнитудой до 4 баллов. Первые возмущения магнитного поля Земли начнут проявляться с вечера 10 сентября.
Как наши читатели переживают бурю:
- Тяжесть в сердце, на психику давит, как накатывает.
- С утра сильно болит голова.
- Вся сторона правая болит то ногу, тянет рука тоже. Состояние как пьяное, сонное.
- Голова болит с ночи.
В число страдающих от воздействия магнитных бурь, попадают люди с хроническими заболеваниями, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилые люди, и с повышенным давлением. А также те, у кого слабая нервная система и просто метеочувствительные люди. Такие люди могут испытывать сонливость, озноб и проблемы с концентрацией внимания. При тяжелой форме такой проблемы отмечаются головные боли типа мигрени.
Самым лучшим вариантом пережить плохую космическую погоду будет - заранее подготовиться к ней.
Так, если это проблемы с сердцем, то лучше всего проконсультироваться у кардиолога и применение специальных препаратов. Если у вас начинают давать о себе знать старые травмы, то стоит посетить терапевта или хирурга и получить от него план лечения.
Пациентам с гипертонией рекомендуется держать под руками свои обычные лекарства, обязательно принимать их по расписанию и иметь в запасе лекарства короткого действия, которые помогают быстро снижать давление.
Люди без хронических заболеваний, но с метеочувствительностью:
Хронические заболевания не являются единственной причиной обострения метеочувствительности. Иногда плохое самочувствие наблюдается у совершенно здорового человека, который не страдает какими-либо патологиями. В данном случае проявляется метеоневроз.
Факторами риска возникновения метеоневроза являются:
- малоподвижный образ жизни (гиподинамия);
- дефицит кислорода из-за постоянного пребывания в непроветриваемом помещении;
- избыточный вес;
- наличие вредных привычек, к которым относятся не только курение и алкоголизм, но и чрезмерное употребление кофе, переедание;
- высокие умственные нагрузки;
- недостаток физической активности;
- стрессовые ситуации;
- генетическая предрасположенность.
Профилактика метеоневроза:
Включение в свою повседневную жизнь спортивных занятий - хотя бы два раза в неделю. Это может быть бассейн или скандинавская ходьба на свежем воздухе. Зимой идеально - лыжи, коньки, скейтборд.
Снижение потребления вредных продуктов, в частности: алкоголь, энергетики, слишком сладкие продукты (лучше заменить их на фрукты).
Постарайтесь снизить стресс. Давайте себе отдохнуть, пейте успокаивающие средства, выполняйте дыхательную гимнастику.