Магнитная буря 8 сентября: как обнаружить у себя метеоневроз?
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07.09
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Магнитная буря 8 сентября: как обнаружить у себя метеоневроз?

5:45:549/8/2021Фото: pixabay.com
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Хронические заболевания не являются единственной причиной обострения метеочувствительности. Иногда плохое самочувствие наблюдается у совершенно здорового человека, который не страдает какими-либо патологиями.

8 сентября слабая магнитная активность

Сегодня, 8 сентября 2021 года, магнитных бурь по прогнозам не будет. В течение следующих дней геомагнитное поле будет спокойным. Но через пару дней метеозависимым предстоит подвергнуться влиянию новой сильной магнитной бури - 11 и 12 сентября 2021 года произойдет достаточно серьезное волнение магнитудой до 4 баллов. Первые возмущения магнитного поля Земли начнут проявляться с вечера 10 сентября.

Как наши читатели переживают бурю:

- Тяжесть в сердце, на психику давит, как накатывает.
- С утра сильно болит голова.
- Вся сторона правая болит то ногу, тянет рука тоже. Состояние как пьяное, сонное.
- Голова болит с ночи.

В число страдающих от воздействия магнитных бурь, попадают люди с хроническими заболеваниями, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилые люди, и с повышенным давлением. А также те, у кого слабая нервная система и просто метеочувствительные люди. Такие люди могут испытывать сонливость, озноб и проблемы с концентрацией внимания. При тяжелой форме такой проблемы отмечаются головные боли типа мигрени.

Самым лучшим вариантом пережить плохую космическую погоду будет - заранее подготовиться к ней.

Так, если это проблемы с сердцем, то лучше всего проконсультироваться у кардиолога и применение специальных препаратов. Если у вас начинают давать о себе знать старые травмы, то стоит посетить терапевта или хирурга и получить от него план лечения.

Пациентам с гипертонией рекомендуется держать под руками свои обычные лекарства, обязательно принимать их по расписанию и иметь в запасе лекарства короткого действия, которые помогают быстро снижать давление.

Люди без хронических заболеваний, но с метеочувствительностью:

Хронические заболевания не являются единственной причиной обострения метеочувствительности. Иногда плохое самочувствие наблюдается у совершенно здорового человека, который не страдает какими-либо патологиями. В данном случае проявляется метеоневроз.

Факторами риска возникновения метеоневроза являются:


  • малоподвижный образ жизни (гиподинамия);
  • дефицит кислорода из-за постоянного пребывания в непроветриваемом помещении;
  • избыточный вес;
  • наличие вредных привычек, к которым относятся не только курение и алкоголизм, но и чрезмерное употребление кофе, переедание;
  • высокие умственные нагрузки;
  • недостаток физической активности;
  • стрессовые ситуации;
  • генетическая предрасположенность.

Профилактика метеоневроза:

Включение в свою повседневную жизнь спортивных занятий - хотя бы два раза в неделю. Это может быть бассейн или скандинавская ходьба на свежем воздухе. Зимой идеально - лыжи, коньки, скейтборд.

Снижение потребления вредных продуктов, в частности: алкоголь, энергетики, слишком сладкие продукты (лучше заменить их на фрукты).

Постарайтесь снизить стресс. Давайте себе отдохнуть, пейте успокаивающие средства, выполняйте дыхательную гимнастику.

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