Погода в Бердске 8 сентября 2021: ждать ли в этот день осадков?

Середина рабочей недели, 8 сентября принесет жителям Бердска пасмурную, но все еще теплую погоду, которая к вечеру может принести осадки.
Утром 8 сентября, температура воздуха составит +11 градусов с влажностью выше 80%, к обеду потеплеет до +21 по Цельсию, а к вечеру снова пойдет на снижение - температура воздуха опустится до отметки +19 градусов. При этом ветер почти не ощущается - восточный 0,9 м/с.
8 сентября отмечается народный и церковный праздник - Наталья Овсяница, посвященный памяти великомученицы Натальи. Вторая часть названия исходит от примет, которые придали дню 8 сентября. В это время крестьяне заканчивали уборку овса, после которой устраивали традиционный овсяный обед. Хозяйки готовили овсяную кашу, блины и печенье.
Последний собранный сноп ставили в красный угол и хранили его там вплоть до следующего урожая. Этот сноп был показателем достатка, хранителем женской судьбы от печалей и слез и, к тому же, оберегал хозяев от темных сил.