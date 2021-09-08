Сретение Владимиркой иконы Пресвятой Богородицы: Что можно и нельзя делать 8 сентября православным
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Сретение Владимиркой иконы Пресвятой Богородицы: Что можно и нельзя делать 8 сентября православным

9:00:519/8/2021Фото: pixabay.com
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Многие верующие молятся иконе во время болезни, а также когда нужно принять какое-либо важное решение.

На праздник принято посещать храм

Одна из древнейших и самых почитаемых икон в России - Владимирская икона Божией Матери. По легенде, икону написал Святой Лука на части от стола, за которым сидел Иисус со своими родителями - Богородицей и преподобным Иосифом.
Память образа отмечается несколько раз в году. 8 сентября построили Сретенский монастырь. Храм стали устанавливать в честь встречи образа Владимирской иконы с войсками на Руси. В тот период русские войска страдали от татарских набегов. Тамерлан, который возглавлял монголо-татар, был очень серьезным соперником. Русские войска, потеряв надежду стали надеяться на чудо. Великий князь Василий написал митрополиту Руси перевести святую икону из Владимира в Москву. Пока образ Богородицы находился в пути, уверенный в своих силах Тамерлан увидел сон: как на него надвигается светлая Дева с двенадцатью ангелами, пронзающими его мечами. Вскочив от страшного сна, воин рассказал об увиденном мудрецам, которые были с ним в этом походе. Те рассказали Тамерлану, что увиденная Дева - мать христианского Бога и защитница русских земель. Тогда татарский главнокомандующий войсками с ужасом узнал, что его поход будет неудачным. Тогда он приказал уйти из российских земель и повернул свое войско.

Что можно делать в святой праздник
На праздник принято посещать храм. Многие верующие молятся иконе при болезнях, а также когда нужно принять очень важное решение.
Также образ просят защитить людей и землю от страшных потрясений и взять под покров весь духовный чин. Молитва Деве Марии укрепляет веру и дает сил для преодоления всех бед.

Что нельзя делать
В православный праздник запрещено ругаться, сквернословить, обвинять, ругать кого-то и сплетничать. Любые греховные действия в этот день под строгим запретом. Конечно, в любой другой день это не приветствуется, но в святые праздники за подобные прегрешения, грех падает на человека с двойной силой.

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