Можно ли работать 8 сентября в Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы?
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Можно ли работать 8 сентября в Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы?

9:30:179/8/2021Фото: pixabay.com
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В этот день, 1395 году, спасая святой образ от опасного нашествия со стороны ордынцев, его перевезли в Москву. Через некоторое время икону возвратили обратно во Владимир, но в 1480 году она окончательно остается в Москве.

Как и в любой другой православный и торжественный праздник, работать на Сретение не рекомендуется

Верующие христиане, как православные, так и греко-католики очень почитают Матерь Божию, считая Ее покровительницей нашей Земли. А среди чудотворных икон больше всего образов Богородицы. Один из них – Владимирский образ Богоматери, который, по мнению специалистов, написан с самой Владычицы апостолом и целителем Лукой еще при ее жизни. Именно этот образ стал для написания многих других икон Богородицы основным для создания скульптур Девы Марии и других икон.

8 сентября всеми православными, особенно жителями России отмечается Сретение - встреча с Владимирской иконой Богородицы москвичей.

В этот день в 1395 году, спасая икону от опасного нашествия со стороны ордынцев, его перевезли в Москву. Спустя некоторое время образ возвратили обратно во Владимир, а в 1480 году ее окончательно оставили в Москве.

Тогда сильный враг Руси Тамерлан достигнул границы Рязани и направился к Москве, подойдя к берегу Дона. В этот момент закончился молебен. На Успение Богоматери священники взяли икону и начали крестный ход, неся ее к столице. Огромное количество людей встав на колени по каждой стороне дороги, начали умолять Деву Марию спасти город. В этот час москвичи встретили икону, Тамерлан спал у себя в лагере. В сновидении он увидел, как на него шли архиереи с яркими жезлами, а над ними в лучистом сиянии поднималась Величественная Дева, которая приказала ему уйти с русской земли. Очнувшись ото сна, Тамерлан спросил у старцев про значение этого сна. Знающие сказали - это была великая святая Защитница христиан. Испугавшись возмездия, монгольский хан покинул поле. А на том месте, где встретили образ, был построен Монастырь. В честь этого события, ежегодно 8 сентября это событие празднуют.

Как и в любой другой православный и торжественный праздник, работать на Сретение не рекомендуется. При этом, строгого запрета нет, поскольку праздник выпадает на будний рабочий день. Но во время всего дня, стоит помнить, что сегодня отмечается важное событие у христиан, с утра лучше всего отметить это событие молитвой.

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