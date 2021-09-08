С началом месяца Сафар великолепные открытки и поздравления для всех
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С началом месяца Сафар великолепные открытки и поздравления для всех

7:15:069/8/2021
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Сафар - второй месяц мусульманского лунного календаря, который по григорианскому календарю в 2021-м начинается 8 сентября.

Начало месяца Сафар

Говорят, что месяц Сафар несет неудачи,
Бедствия и проблемы разные в придачу,
Что нельзя в эти дни даже жениться,
Начинать дела и с рисками водиться.
Но, мы в это уже давно не верим,
Все это старые восточные суеверия,
Ведь каждый день, каждый час нашей доле,
Он находится лишь под Аллаха волей.

Начало месяца Сафар

Пусть будет с вами всегда Аллах,
Особенно в этот непростой для нас час,
Пусть не трогают вас некакие напасти,
А в семье царит лишь мир и счастье.
Месяц трудный наступает испытаний,
Но не страшен он тем, кто имеет знание,
Кто имеет веру в душе своей,
Тому не страшен ни один из дней.

Начало месяца Сафар

На все воля нашего Аллаха, да будет так,
И судьбами нашими распорядится Аллах,
В начале месяца непростого Сафара,
Я вам желаю веры непреклонной, как дара.
С верой в сердце не страшен час,
Когда неприятности сыплются на нас,
Пусть будет свет молитвы внутри,
И горит любовь к Аллаху, как огни!

Источник: pozdravkin.com

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