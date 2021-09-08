С днем Натальи Овсяницы прикольные картинки для поздравлений 8 сентября
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С днем Натальи Овсяницы прикольные картинки для поздравлений 8 сентября

9:15:019/8/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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8 сентября отмечается народно-христианский праздник Наталья Овсяница. По-другому его называют Овсяницы.

С днем Натальи Овсяницы

В день святой Натальи Овсяницы
Пожелаю я тебе добра,
Счастья и побольше радости,
Чтобы берегла тебя судьба.

Чтоб родные люди были рядом,
И в семье царил покой.
Ведь это лучшая награда,
Которая тебе дана судьбой.

***

Настал Натальин день,
Овсяницы в народе.
И в этот праздник для Наташ,
Создали вместе Боги, люди.

Но для меня тот праздник лишь намек,
Что есть на свете много чуда.
Ведь без чудес прожить никак нельзя,
Должно для каждого быть чудо.

Наташкам всем — добра, тепла,
В день памяти Овсяницы Натальи.
Любви большой, побольше благ,
Здоровья крепкого, удачи!

С днем Натальи Овсяницы

Пусть святая Наталья Освяница
Много счастья, добра принесет,
Пусть достаток в доме прибавится,
А в душе мир пусть вечно живет!

Будет жизнь твоя пусть идеальна
И везет пусть всегда и во всем!
И пускай святая Наталья
Тебя будет беречь день за днем!

***

В День Натальи Овсяницы
Счастье в дом пусть постучится,
Закрома будут полны,
Чтоб хватило до весны.

Пусть в семье — всегда достаток,
Понимание, порядок,
А на сердце благодать,
Чтоб вовек не унывать!

Источник: pozdravok.ru

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