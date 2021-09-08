С днем финансиста 8 сентября самые четкие открытки для профессионалов своего дела

Финансистов поздравляем,
Хорошо считать желаем,
Чтобы всё было в достатке,
Документы все в порядке!
Цифры, точной вереницей
Размещались на страницах:
В бланках, прочих документах,
В ежедневных Ваших сметах!
Одним словом — вдохновения
И карьерного стремления,
Дней рабочих интересных,
Позитивных и чудесных!
Говорят, не в деньгах счастье,
Но везде нужны они.
Их умножить в вашей власти
И, конечно, сохранить.
Вам желаем, финансисты,
Счастья, мира и еще
Вам работать точно, быстро,
Знать всегда финансам счет.
И еще чтоб без вопросов
(Пожелаем между строк)
Был всегда тугим и толстым
Финансиста кошелек.
Финансы пусть небесной манной
К вам опускаются в карман,
Стабильной будет пусть зарплата,
Приумножая капитал.
В работе вам — карьеры роста,
В семье пусть будет благодать,
И пусть всё в жизни будет просто:
Любить, работать, отдыхать!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru