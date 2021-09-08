8 сентября - день Натальи Овсяницы: Что следует обязательно сделать в праздник, а что запрещено

8 сентября в православном и народном календаре отмечается день Натальи Овсяницы.
С этим днем связывают уборку овса: последний овсяный сноп с песнями уносят с поля во двор. А вечером, как только все работы закончены, все семейство угощается толокном на кислом молоке или на воде с медом и овсяными блинами. Это блюдо традиционно готовили на Руси. Также в этот день отмечали именины рябины и калины. Ягоды собирали и подавали к столу с сахаром.
Интересный обряд - вносить в свое жилище после уборки всего овса последний оставшийся сноп. Его размещали в углу, иногда под иконами. Этот ритуал позволял семьям обрести оберег от злых сил на всю зиму.
В праздник принято веселиться от всей души. Многие молятся святой Наталье о счастье в личной жизни, в семье и во взаимоотношениях.
Было принято в этот день срывать веточку рябины и класть к себе на подоконник в комнате. Также используя как своеобразный талисман или оберег от душ умерших и от плохих сновидений.
Что нельзя делать на Наталью Овсяницу
- В праздник запрещено ругаться, обсуждать других людей.
- Переедать. Рекомендуется в праздник есть простую, не слишком тяжелую пищу.
- Жаловаться. В праздник необходимо постараться найти положительные эмоции, не страдать зря и не жаловаться на свою судьбу.
- Лениться. Следует заранее настроить себя на активный день. Необходимо провести время продуктивно и с пользой.