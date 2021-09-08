8 сентября - день Натальи Овсяницы: Что следует обязательно сделать в праздник, а что запрещено
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

8 сентября - день Натальи Овсяницы: Что следует обязательно сделать в праздник, а что запрещено

10:00:339/8/2021Фото: pixabay.com
0

Интересный обряд - вносить в свое жилище после уборки всего овса последний оставшийся сноп.

В этот день принято убирать овес

8 сентября в православном и народном календаре отмечается день Натальи Овсяницы.

С этим днем связывают уборку овса: последний овсяный сноп с песнями уносят с поля во двор. А вечером, как только все работы закончены, все семейство угощается толокном на кислом молоке или на воде с медом и овсяными блинами. Это блюдо традиционно готовили на Руси. Также в этот день отмечали именины рябины и калины. Ягоды собирали и подавали к столу с сахаром.

Интересный обряд - вносить в свое жилище после уборки всего овса последний оставшийся сноп. Его размещали в углу, иногда под иконами. Этот ритуал позволял семьям обрести оберег от злых сил на всю зиму.
В праздник принято веселиться от всей души. Многие молятся святой Наталье о счастье в личной жизни, в семье и во взаимоотношениях.
Было принято в этот день срывать веточку рябины и класть к себе на подоконник в комнате. Также используя как своеобразный талисман или оберег от душ умерших и от плохих сновидений.

Что нельзя делать на Наталью Овсяницу


  • В праздник запрещено ругаться, обсуждать других людей.
  • Переедать. Рекомендуется в праздник есть простую, не слишком тяжелую пищу.
  • Жаловаться. В праздник необходимо постараться найти положительные эмоции, не страдать зря и не жаловаться на свою судьбу.
  • Лениться. Следует заранее настроить себя на активный день. Необходимо провести время продуктивно и с пользой.

Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
«Меня заперли»: дочь Успенской просит о помощи
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
лекарства, которые нельзя принимать после коронавируса
Захарова посмеялась над подарком Зеленскому в США
Она отказалась: за что талибы убили многодетную мать
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Канадец побывал в России: что его восхитило больше всего
традициипраздникичто можно делатьчто нельзя делатьдень Натальи Овсяницы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите это время?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

8 сентября - день Натальи Овсяницы: Что следует обязательно сделать в праздник, а что запрещено
10:00:33 9/8/2021
8 сентября - день Натальи Овсяницы: Что следует обязательно сделать в праздник, а что запрещено
Владимир Путин проводит совместный отпуск в тайге с Сергеем Шойгу
9:45:55 9/8/2021
Владимир Путин проводит совместный отпуск в тайге с Сергеем Шойгу
Можно ли работать 8 сентября в Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы?
9:30:17 9/8/2021
Можно ли работать 8 сентября в Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы?
С днем Натальи Овсяницы прикольные картинки для поздравлений 8 сентября
9:15:01 9/8/2021
С днем Натальи Овсяницы прикольные картинки для поздравлений 8 сентября
Россия обыграла Мальту на отборочном матче ЧМ-2022. Рассказываем подробности
9:02:23 9/8/2021
Россия обыграла Мальту на отборочном матче ЧМ-2022. Рассказываем подробности
Сретение Владимиркой иконы Пресвятой Богородицы: Что можно и нельзя делать 8 сентября православным
9:00:51 9/8/2021
Сретение Владимиркой иконы Пресвятой Богородицы: Что можно и нельзя делать 8 сентября православным
Неземной красоты открытки в Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября 2021 года
8:15:11 9/8/2021
Неземной красоты открытки в Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября 2021 года
Самые добрые открытки в Международный день солидарности журналистов 8 сентября для поздравления профессионалов своего дела
7:45:08 9/8/2021
Самые добрые открытки в Международный день солидарности журналистов 8 сентября для поздравления профессионалов своего дела
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 сентября 2021 в России и мире
7:20:04 9/8/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 сентября 2021 в России и мире
С началом месяца Сафар великолепные открытки и поздравления для всех
7:15:06 9/8/2021
С началом месяца Сафар великолепные открытки и поздравления для всех