Жизненно важная роль физиотерапии в лечении длительного COVID

По словам специалиста по физиотерапии Университета Отаго, по мере того, как становится все больше информации о последствиях длительного COVID, становится очевидным, что кардио-респираторные физиотерапевты играют важную роль в оказании помощи людям в выздоровлении от вируса.
Доктор Сара Роудс - кардио-респираторный физиотерапевт , преподаватель Школы физиотерапии Университета Отаго и секретарь Специальной группы физиотерапевтов Новой Зеландии по кардио-респираторным заболеваниям (CRSIG).
Она объясняет, что кардио-респираторные физиотерапевты во всем мире были основными работниками, оказывающими жизненно важную помощь в отделениях интенсивной терапии во время пандемии COVID ‑ 19.
«Физиотерапевты - это очень сплоченное сообщество здесь и во всем мире. Мы следим за тем, что происходит за границей, и наблюдаем появление людей, у которых был COVID, которые, казалось, выздоровели, а затем рецидивировали, или никогда не выздоравливали полностью, "Доктор Роудс говорит medicalxpress.com.
«Мы признаем, что некоторые из последствий длительных симптомов COVID действительно распространены, например, усталость, одышка и мышечная слабость.
«Если вы страдаете симптомами длительного COVID, обратитесь к ближайшему кардио-респираторному физиотерапевту, потому что мы можем помочь с этими симптомами, или попросите вашего терапевта направить вас».
Вообще говоря, кардио-респираторные физиотерапевты лечат людей с заболеваниями, поражающими сердце и легкие. Эта область практики включает работу в отделениях интенсивной терапии, хирургических отделениях и реабилитационных клиниках, а также в сообществе, где лечат пациентов с хроническими респираторными и другими хроническими заболеваниями.
Доктор Роудс и остальные члены комитета CRSIG усердно работали за кулисами на различных этапах и уровнях COVID ‑ 19.
«Мы начали работу над реагированием на COVID, чтобы удовлетворить потребности наших членов CRSIG. Практически отсутствовало понимание процедур, которые физиотерапевты выполняют с пациентами в условиях неотложной больницы, поэтому люди не осознавали связанный с этим риск и тип средств индивидуальной защиты, необходимых для безопасного выполнения нашей работы », - поясняет доктор Родс.
«От имени наших членов мы сотрудничали с Министерством здравоохранения в разработке национальных рекомендаций по респираторной физиотерапии и реабилитации для людей с COVID ‑ 19.
«Мы небольшая группа, которая хорошо работает как одна команда, и было действительно приятно видеть, чего мы можем достичь и что мы можем изменить».
В ожидании огромного бремени реабилитации, если COVID ‑ 19 закрепится в сообществах, CRSIG также разработал и распространил ряд консультативных материалов среди врачей общей практики и неправительственных организаций.
Команда изучила и передала большое количество новых данных и результатов исследований COVID ‑ 19 своим членам по всей стране.
«Кардио-респираторные физиотерапевты гордятся тем, что работают от поступления до реабилитации. Мы работаем для вас через COVID ‑ 19», - говорит доктор Родс.