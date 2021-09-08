Что вызывает камни в почках? Пять простых способов защититься от болезненных камней в почках
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Что вызывает камни в почках? Пять простых способов защититься от болезненных камней в почках

2:00:399/8/2021,MIRANDA SLADEФото: pexels.com
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Признаки крупных камней в почках довольно незаметны.

Камни в почках чаще всего встречаются у взрослых старше 30 лет

Камни в почках в некоторых случаях могут вырасти до размера мяча для гольфа. Звучит болезненно? Читайте дальше, чтобы узнать о пяти простых способах предотвращения образования камней в почках и о «пиковом возрасте» их развития.
Камни в почках имеют репутацию в некоторых случаях мучительно болезненных. Это состояние повлияет на каждого одиннадцатого человека в какой-то момент своей жизни. К счастью, есть несколько действительно простых изменений, которые вы можете внести, чтобы снизить риск развития камней в почках, пишет express.co.uk.

Что такое камни в почках?

Камни в почках - это твердые объекты, состоящие из излишков минералов и солей из почек. Они могут развиваться как в одной почке, так и в обеих.

У вас могут быть небольшие камни в почках, которые вы, вероятно, даже не заметите, могут выделяться с мочой.

Однако большие камни в почках могут быть очень болезненными.

Камни в почках чаще всего встречаются у взрослых старше 30 лет.

По данным Британской ассоциации урологических хирургов, «пиковый возраст» для обнаружения первого камня - 45 лет.

Камни в почках могут различаться по размеру: некоторые из них размером с песчинку, тогда как в самых редких и самых серьезных случаях они могут вырасти до размера мяча для гольфа.

Почечные камни бывают трех типов:


  • Кальциевые камни - это самый распространенный вид камней в почках.
  • Струвитные камни - они, как правило, возникают в результате инфекции мочевыводящих путей.
  • Камни мочевой кислоты - вызваны высокой концентрацией кислоты в моче.

Если не лечить, камни в почках могут вызвать почечные инфекции или даже нарушить нормальную работу почек.

Но на какие признаки нужно обращать внимание?

Симптомы камней в почках

Признаки крупных камней в почках довольно незаметны.

Основные симптомы камней в почках:


  • Боль в животе
  • Волны сильной боли
  • Тошнота и рвота

Вам следует позвонить своему терапевту или телефону 111, если вы подозреваете, что у вас камни в почках и вы испытываете боль.

Можно с уверенностью сказать, что камни в почках никому не нужны. Боль может быть мучительной и вызывать серьезные побочные эффекты. Итак, что вызывает камни в почках и как их предотвратить?

Причины образования камней в почках

Люди, которые часто получают камни в почках, склонны ...

  • Придерживайтесь диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки
  • Быть неактивным или прикованным к постели
  • Имеют в семейном анамнезе камни в почках
  • У вас рецидивирующие инфекции почек или мочевыводящих путей (ИМП);
  • Были камни в почках раньше
  • Недостаточно частое мочеиспускание

Некоторые лекарства также могут увеличить вероятность развития камней в почках.

К ним относятся аспирин, антациды, диуретики, некоторые антибиотики, некоторые антиретровирусные препараты и некоторые лекарства для лечения эпилепсии.

Как предотвратить камни в почках

Камни в почках могут быть невероятно неприятными, но, к счастью, есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить свои шансы на их получение.

Вот ПЯТЬ советов, как избежать образования камней в почках:

1 - Пейте много воды

Ежедневно следует выпивать до трех литров воды.

Употребление большого количества воды не только сделает вас более здоровым и увлажненным, но и заставит вас чаще мочиться.

Более частое опьянение означает, что вы избегаете получения высокой концентрации химических веществ, которые создают камни в почках.

2 - Ешьте меньше соли

Употребление слишком большого количества соли может затруднить усвоение кальция организмом, а это означает, что у вас высокий уровень кальция в моче.

Кальций в моче может способствовать развитию камней в почках.

3 - Ешьте меньше мяса

Мясо содержит высокий уровень кислоты, а когда ваша моча имеет высокий уровень кислоты, это может подвергнуть вас риску развития камней в почках.

Избегайте употребления в пищу говядины, птицы, рыбы и свинины.

4 - Ешьте больше кальция

Недостаточное потребление кальция может подвергнуть вас риску развития камней в почках, а также других проблем со здоровьем, таких как остеопороз.

Ешьте больше продуктов, богатых кальцием, например нежирных молочных продуктов.

5 - Прекратите пить газированные напитки

Одно исследование показало, что у людей, которые пьют один газированный напиток в день, вероятность развития камней в почках на 23 процента выше.

Замени банку с попой на стакан воды, и почки будут вам благодарны!

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