Что вызывает камни в почках? Пять простых способов защититься от болезненных камней в почках

Камни в почках в некоторых случаях могут вырасти до размера мяча для гольфа. Звучит болезненно? Читайте дальше, чтобы узнать о пяти простых способах предотвращения образования камней в почках и о «пиковом возрасте» их развития.
Камни в почках имеют репутацию в некоторых случаях мучительно болезненных. Это состояние повлияет на каждого одиннадцатого человека в какой-то момент своей жизни. К счастью, есть несколько действительно простых изменений, которые вы можете внести, чтобы снизить риск развития камней в почках, пишет express.co.uk.
Что такое камни в почках?Камни в почках - это твердые объекты, состоящие из излишков минералов и солей из почек. Они могут развиваться как в одной почке, так и в обеих.
У вас могут быть небольшие камни в почках, которые вы, вероятно, даже не заметите, могут выделяться с мочой.
Однако большие камни в почках могут быть очень болезненными.
Камни в почках чаще всего встречаются у взрослых старше 30 лет.
По данным Британской ассоциации урологических хирургов, «пиковый возраст» для обнаружения первого камня - 45 лет.
Камни в почках могут различаться по размеру: некоторые из них размером с песчинку, тогда как в самых редких и самых серьезных случаях они могут вырасти до размера мяча для гольфа.
Почечные камни бывают трех типов:
- Кальциевые камни - это самый распространенный вид камней в почках.
- Струвитные камни - они, как правило, возникают в результате инфекции мочевыводящих путей.
- Камни мочевой кислоты - вызваны высокой концентрацией кислоты в моче.
Если не лечить, камни в почках могут вызвать почечные инфекции или даже нарушить нормальную работу почек.
Но на какие признаки нужно обращать внимание?
Симптомы камней в почкахПризнаки крупных камней в почках довольно незаметны.
Основные симптомы камней в почках:
- Боль в животе
- Волны сильной боли
- Тошнота и рвота
Вам следует позвонить своему терапевту или телефону 111, если вы подозреваете, что у вас камни в почках и вы испытываете боль.
Можно с уверенностью сказать, что камни в почках никому не нужны. Боль может быть мучительной и вызывать серьезные побочные эффекты. Итак, что вызывает камни в почках и как их предотвратить?
Причины образования камней в почкахЛюди, которые часто получают камни в почках, склонны ...
- Придерживайтесь диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки
- Быть неактивным или прикованным к постели
- Имеют в семейном анамнезе камни в почках
- У вас рецидивирующие инфекции почек или мочевыводящих путей (ИМП);
- Были камни в почках раньше
- Недостаточно частое мочеиспускание
Некоторые лекарства также могут увеличить вероятность развития камней в почках.
К ним относятся аспирин, антациды, диуретики, некоторые антибиотики, некоторые антиретровирусные препараты и некоторые лекарства для лечения эпилепсии.
Как предотвратить камни в почкахКамни в почках могут быть невероятно неприятными, но, к счастью, есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить свои шансы на их получение.
Вот ПЯТЬ советов, как избежать образования камней в почках:
1 - Пейте много водыЕжедневно следует выпивать до трех литров воды.
Употребление большого количества воды не только сделает вас более здоровым и увлажненным, но и заставит вас чаще мочиться.
Более частое опьянение означает, что вы избегаете получения высокой концентрации химических веществ, которые создают камни в почках.
2 - Ешьте меньше солиУпотребление слишком большого количества соли может затруднить усвоение кальция организмом, а это означает, что у вас высокий уровень кальция в моче.
Кальций в моче может способствовать развитию камней в почках.
3 - Ешьте меньше мясаМясо содержит высокий уровень кислоты, а когда ваша моча имеет высокий уровень кислоты, это может подвергнуть вас риску развития камней в почках.
Избегайте употребления в пищу говядины, птицы, рыбы и свинины.
4 - Ешьте больше кальцияНедостаточное потребление кальция может подвергнуть вас риску развития камней в почках, а также других проблем со здоровьем, таких как остеопороз.
Ешьте больше продуктов, богатых кальцием, например нежирных молочных продуктов.
5 - Прекратите пить газированные напиткиОдно исследование показало, что у людей, которые пьют один газированный напиток в день, вероятность развития камней в почках на 23 процента выше.
Замени банку с попой на стакан воды, и почки будут вам благодарны!