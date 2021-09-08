Побочные эффекты статинов: заметили изменение в волосах? Менее известный симптом, вызванный лекарством
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Побочные эффекты статинов: заметили изменение в волосах? Менее известный симптом, вызванный лекарством

4:00:389/8/2021,ДЖЕССИКА KNIBBSФото: pexels.com
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В исследовании, опубликованном в Американском медицинском журнале, изучалась алопеция, связанная с аторвастатином - статином, снижающим уровень холестерина.

Выпадение волос - частый побочный эффект многих лекарств

Статины эффективно снижают уровень холестерина и защищают от сердечного приступа и инсульта. Это одно из наиболее часто назначаемых лекарств, но, как и в случае с большинством других лекарств, следует учитывать потенциальные побочные эффекты, в том числе изменение состояния волос.
Как правило, основная польза от приема статинов для здоровья перевешивает незначительные побочные эффекты. Лекарство стало синонимом того, что помогает снизить уровень холестерина, тем самым снижая риск смертельного сердечного приступа или инсульта. Тем не менее, несмотря на их способность защищать от серьезных последствий для здоровья, необходимо знать об их потенциальных побочных эффектах, включая выпадение волос, пишет express.co.uk.
Сообщалось, что некоторые статины, такие как симвастатин (Зокор) и (аторвастатин) липитор, вызывают выпадение волос.

В исследовании, опубликованном в Американском медицинском журнале, изучалась алопеция, связанная с аторвастатином - статином, снижающим уровень холестерина.

Исследование включало случай 38-летней женщины, принимавшей аторвастатин (10 мг) и беназеприл перорально один раз в день.

Через две недели пациентка обратилась с жалобами на прогрессирующее облысение.

Беназеприл продолжал контролировать протеинурию, но аторвастатин был отменен, поскольку уровень общего холестерина в сыворотке снизился до 160 мг / дл.
Несколько недель спустя пациентка сообщила, что начался рост новых волос.

Через пять месяцев ей снова назначили аторвастатин, через 5 месяцев пациентка снова пожаловалась на чрезмерное выпадение волос.

По крайней мере, еще один пациент сообщил об истончении волос после приема аторвастатина в течение нескольких месяцев, хотя врачи сомневались, что это было из-за препарата, отмечается в исследовании.

В нем добавлено: «Однако характер облысения у нашего пациента убедительно свидетельствует о связи между аторвастатином и алопецией».
Статины, широко применяемые при лечении высокого уровня холестерина, действуют, блокируя действие фермента, который печень использует для выработки холестерина.

По данным Health Harvard, около 1% людей, принимающих статины, сообщают о выпадении волос.

На сайте добавлено: «Выпадение волос или алопеция - очень редкий побочный эффект всех статиновых препаратов.

«Мы точно не знаем, почему статины могут вызывать выпадение волос.

«Но мы знаем, что холестерин является важным строительным блоком для стероидных гормонов, которые играют роль в росте волос».

По данным NHS, другие побочные эффекты статинов могут включать:


  • Головная боль
  • Головокружение
  • Чувство тошноты
  • Чувство необычной усталости или физической слабости
  • Проблемы с пищеварительной системой, такие как запор, диарея, несварение желудка или пердеж.
  • Боли в мышцах
  • Проблемы со сном
  • Низкое количество тромбоцитов.

Выпадение волос - частый побочный эффект многих лекарств. В большинстве случаев эти препараты вызывают только временную потерю волос, которая проходит после того, как вы привыкнете к лекарству или прекратите его принимать.

Эти лекарства повреждают сами волосяные фолликулы, нарушая их рост на разных стадиях.

Возможны два вида выпадения волос. Один из них - телогеновая алопеция или кратковременное временное облысение. Это происходит в фазе «покоя» волосяного фолликула, но рост новых волос продолжается.

Другой тип выпадения волос, часто вызываемый лекарствами, - это выпадение волос в анагене. Это долгосрочный тип, который часто также включает истончение или выпадение других волос на теле, в том числе бровей и ресниц.

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