17-летний футболист умер после «остановки сердца» на поле во время матча Молодежного кубка Англии

Фото, посвященное Дилану Ричу, опубликовали в Facebook Спортивный клуб Рашклиффа.
West Bridgford Colts вчера подтвердили, что Дилан трагически скончался
Молодой футболист упал во время матча между Вест Бриджфорд и Бостон
На место были вызваны службы экстренной помощи, и матч был прекращен.
Обнародовано первое изображение молодого футболиста, который скончался от подозрения на остановку сердца во время игры в матче молодежного кубка Англии.
Вчера компания West Bridgford Colts подтвердила, что 17-летний Дилан Рич трагически скончался.
Молодой футболист потерял сознание во время матча между командами West Bridgford и Boston на Regatta Way в четверг, пишет dailymail.co.uk.
На место происшествия были вызваны службы экстренной помощи, и матч был прерван, и были предприняты попытки реанимировать игрока; очевидцы сообщают, что он был несколько раз поражен дефибриллятором.
Позже он был доставлен в Медицинский центр Королевы в Ноттингеме на машине скорой помощи, и The Sun сообщает, что во время транспортировки у него произошла вторая остановка сердца.
Отдавая должное молодому футболисту, Спортивный клуб Рашклиффа опубликовал фотографию Дилана в Facebook.
Они написали: «Атлетический клуб Рашклиффа сожалеет о трагической кончине бывшего члена клуба Дилана Рича, который потерял сознание, играя в футбол в четверг.
«Наши мысли и молитвы с его родителями Майком, Анной и сестрой Люси в это печальное время».
Вчера футбольная команда Дилана подтвердила трагическую новость о его кончине.
В заявлении West Bridgford Colts говорится: «С большой грустью после событий вечера четверга мы вынуждены объявить о трагической кончине Дилана Рича.
«Эта новость оставила всех, кто связан с нашим клубом, опустошенным и убитым горем. Наши мысли и молитвы обращены к его родителям Майку и Анне, его сестре Люси и семье Дилана, друзьям и товарищам по команде.
«Клуб хотел бы поблагодарить всех в Кольтс и более широкое футбольное сообщество за сотни искренних посланий и мыслей, которые мы получили за последние несколько дней.
«Клуб будет оказывать всю возможную поддержку игрокам и официальным лицам клуба, пострадавшим от этого трагического события, но на данный момент невозможно больше ничего сказать, и мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это невероятно трудное время».
Питер Стэнсбери, председатель West Bridgford Colts, сказал: «Это дополнительная трагедия для клуба, что с таким великим парнем и такой прекрасной семьей случилась эта ужасная вещь».
Клуб также планирует провести бдение в память о Дилане и будет поощрять фанатов принять участие в аплодисментах в начале всех игр в предстоящие выходные.
Многие другие люди выразили соболезнования, в том числе другим футбольным клубам.
Звезда «Астон Виллы» Эшли Янг написала в Твиттере: «Мысли и молитвы семье Дилана Рича. Печальные печальные новости ».
В то время как FA опубликовала заявление, в котором говорилось: `` Все в FA глубоко опечалены трагической новостью о том, что игрок West Bridgford Colts FC Дилан Рич скончался в субботу, 4 сентября 2021 года.
«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и всем в клубе в это очень трудное время.
«Мы хотели бы отметить смелую реакцию всех тех, кто быстро отреагировал на ситуацию на месте проведения Молодежного Кубка Англии в четверг вечером, и благодарим службы экстренной помощи за их усилия.
«Мы просим, чтобы в настоящее время соблюдалась конфиденциальность его семьи и клуба».
Между тем футбольный клуб Шеффилда написал: «Все наши мысли сейчас с семьей и друзьями Дилана Рича и всех сотрудников West Bridgford Colts. Абсолютно ужасающие новости ».
Matlock Town FC написал: «Наши сердца по-настоящему разбиты, когда мы слышим новости о кончине Дилана Рича, и мы искренне любим его семью, друзей и всех в West Bridgford Colts.
«Если мы можем сделать что-нибудь, чтобы помочь, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, футбольное сообщество здесь для вас».
А «Гейнсборо Тринити» написала: «Душераздирающие новости из Вест Бриджфорд Кольтс сегодня днем касаются молодого Дилана Рича, который трагически скончался после игры в четверг.
«Наши мысли и молитвы со всеми, кто связан с клубом и семьей молодого человека».
Между тем, один мужчина, говоря о Дилане, описал его как «одного из самых очаровательных, скромных и счастливых молодых людей, прошедших через клуб».
И директор Дилана также воздал ему должное, сказав, что его школа «в трауре» и что он был «замечательным» человеком.
Представитель службы скорой помощи Ист-Мидлендса сказала: «Сегодня в 19.50 нам позвонили в службу неотложной медицинской помощи в Вест-Бриджфорде, Ноттингемшир.
«Мы отправили две машины скорой помощи и машину быстрого реагирования, а также санитарную авиацию.
«Мы доставили одного пациента в Королевский медицинский центр в Ноттингеме наземной машиной скорой помощи».